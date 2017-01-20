汇市一周综述：美元英镑同坐过山车 有惊无险盼好年

整理 李婷仪/龚芳

路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。

特朗普说美元太强导致美国企业竞争力比不过中国。此话一出美元应声倒地。而中国面对西方公众的敌意不断升温，中国国家主席习近平在达沃斯世界经济论坛发表讲话时为全球化辩护。习近平称中国无意通过贬值人民币提升贸易竞争力，不会主动打货币战。

那么，是否有朝一日，某一方会迫于形势而“被动”出击呢？

特朗普正式入主白宫，但美国政府有其民主机制，诸多关键决策不是他说了算。特朗普为了树立新人新政，也许一上任就会动用总统职权签署不需经国会同意的行政命令，比如兴建美墨边境围墙、关税政策等。他的新官上任三把火将烧向何处？

美元被特朗普骂跌之后，幸好有叶伦来救驾，她指出美国经济基本面仍颇有底气，支撑美联储逐步升息是“合理的”，显示其立场未因特朗普上台而有所改变。通胀上升和经济增长加速若能持续下去，甚至可能促使美联储更快地升息。

本周英镑也搭上了过山车，随着英国首相揭晓脱欧计划要点，英镑从三个月低点翻升，然分析师对其未来多空看法相当分歧。

展望下周，多个数据重磅登场：美日法德及欧元区将公布制造业PMI、澳洲及日本将公布CPI、韩英法有GDP数据；美国和日本还将公布贸易收支。除旧布新贺新春的当儿，回归基本面找寻投资指引才是王道。

**美元英镑同坐过山车**

特朗普时代正式来临，可谓终能从政治画饼回归现实。特朗普称美元太贵了，导致美国企业难以招架中国竞争力，“这简直要我们的命！”话说得直白，也显示他很清楚美元走强会导致贸易逆差扩大，幷强化美国企业把就业岗位迁到海外的动机，是特朗普非常不乐见的。

但曾任国际货币基金组织(IMF)政策顾问的Barry Eichengreen却说，特朗普并未看清楚他的政策提议、国会施政、强势美元彼此之间的矛盾关系。

Eichengreen称，特朗普希望以宽松财政政策搭配收紧的货币政策。然而，后者却会推升美元；他想要对进口课税以保护美国企业，但此举也会助涨美元，特朗普肯定又要不高兴了。

美联储主席叶伦称，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意外的风险，听任美国经济运行“过热”幷不明智，仍应继续缓慢升息。”

叶伦还预计，至2019年美联储每年都会升息几次，令联邦基金利率接近3%的长期可持续利率水准。

“叶伦的讲话与美联储今年加快收紧货币政策的立场是一致的，这样的背景利多美元， ”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。“我不觉得她的讲话增加了利多因素，或者变得更鹰派，但美元过去几日走势艰难，她的讲话给乐观的美国基本面增添了亮点，支撑了美元。”

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯说，即便没有财政刺激，2017年也可能有理由加息三次。

**英国脱欧三字诀：断、舍、离 **

英国首相特雷莎梅阐述退欧计划后，英镑兑美元大涨逾3%升破1.24，幷且创下至少1998年来最大单日涨幅。不过这看起来更像是对趁着过去六个月乱局获利的英镑空头上演的轧空行情，而非确信英镑跌势已然告终。

美国商品期货交易委员会(CFTC)以及大型银行业者的持仓数据显示，英镑空仓已从10月中至10月底的高峰大幅减少。这可解读为英镑人气改善。但这也可视为是大型投资者在资本限制内，还有更多再次大举作空英镑的空间。

德国资管巨头安联首席分析师Stefan Hofrichter称，英镑兑美元在1.23左右的水平被明显低估。但他仍不太建议买入英镑，“这取决于估值计算标准，但很可能处于(被低估)20%的区域，你可以说这是买进的理由。但英镑存在很多不确定性。”

**中国称不主动打货币战**

特朗普走马上任后为了彰显新气象，可能希望有立竿见影的政策绩效，特别是针对中国。给中国贴上货币操纵者标签，继而实施某些贸易制裁，是做为新总统单方面就能进行的事。

虽然烟硝味隐隐浮现，但迄今为止，对于特朗普的言行，中国反应得相当克制。习近平在达沃斯世界经济论坛发表演讲时力倡全球化，幷称中国无意通过贬值提升贸易竞争力，不会主动打货币战。Eichengreen认为中国抛售美国公债是要试图缓和人民币贬值走势，幷非一种政治姿态。

春节假期来临之前，境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率一度大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飈升，抬升了人民币做空成本。但本周步入尾声时，大行出手维稳。人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。

“美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波，不然就冲6.88去了。”一中资行交易员周四称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。”

**欧洲央行以不变应万变**

欧洲央行维持超宽松货币政策不变，总裁德拉吉告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

“短期内，欧洲央行将保持自动驾驶模式，”ING经济学家Carsten Brzeski称，“在夏季来临前，哪怕是暗示2018年将逐渐撤走QE都是不可能的，一切调整都将等到荷兰和法国大选结束，美国新经济政策初见成效后。”(完)