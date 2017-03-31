汇市一周综述：美元峰回路转 英国踏上荆棘脱欧路

整理 王丽鑫

路透北京3月31日 - 本周周初时美元大受打击，一度跌至四个半月低位，受累于围绕总统特朗普经济政策的不确定性。美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案，投资者担忧诸如税改等特朗普经济计划中的其它改革是否也会遇阻。

不过随后美联储数名官员发表讲话照亮升息前景，加上美国经济数据乐观，消费者信心指数触及逾16年最高点，第四季GDP也向上修正，支撑美元上演反弹走势，触及两周高点。

英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路，两年的退欧磋商将充满不确定性，因此并没有给英镑明确的指引。退欧程序启动后英镑走势反复，周四上涨并料录得近两年来首个季度升幅。

下周将迎来的重要经济数据包括：美国非农就业数据，日本央行短观企业景气调查，以及多个国家的PMI数据。另外，澳洲央行将召开政策会议。美国联邦公开市场委员会将公布上次会议记录，而美联储数名官员将发表讲话，可籍此进一步推测美联储未来政策方向。

**美元峰回路转**

美国众议院共和党领袖在上周五撤回了医保改革议案，自家政党掌控国会的特朗普总统一个重要选举承诺无法兑现，令人怀疑他是否能推进税制改革和大规模支出计划。美元因此大受打击，一路下跌至四个半月低点。

不过美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”，随后数名联储官员纷纷发声赞成进一步升息，包括美联储低利率最坚定支持者之一芝加哥联储总裁埃文斯，这巩固了美国将进一步升息的预期。

投资人也认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度，加上围绕英国退欧的不确定性打压欧洲货币，美元得以缓过这一波跌势，开始反弹，一路升至两周高位。

数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。“消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corporate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。

而在大洋彼岸，欧洲央行(ECB)决策者对于调整政策信号较为谨慎，此前3月的微调已令市场预计，该央行将结束超宽松政策并最终升息。欧美央行政策前景的差异助推美元指数进一步远离四个半月低位,欧元则节节败退。

分析师称，欧元兑美元跌穿1.07美元附近的重要技术水准，触动交易商的卖单。BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示，“多数市场人士认为美元在上周后估值过低，正等着美元反弹。而一旦明确美元反弹，这些投资人将涌入买进美元或(沽出欧元)。”

美国商务部公布的第四季国内生产总值(GDP)增速较之前公布的快。分析师表示，数据已让投资人做好了买入美元和卖出欧元的准备，欧元跌穿技术水准给了这些投资人一个行动的理由。

不过分析师表示，预计美元的长期趋势将转跌，因特朗普减税和基建投资计划要争取国会通过有难度。

“美国的基本面状况并没有真正转变，”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza表示，“美国的政治不确定性仍高于市场希望看到的水准，但被英国退欧和法国大选带来的政治风险所盖过。”

**英国正式启动脱欧**

英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。英国从此走上了一条荆棘丛生的脱欧之路。在这条道路上，欧盟的凝聚力将经受考验，在道路的尽头，等待英国的究竟是怎样的未来，不得而知。

因此这没有给英镑带来明确方向，英镑走势反复。英镑兑美元周四上涨，并势将录得近两年来的首个季度升幅，因分析师将英国升息预期提前。本季度，英镑兑美元升幅略高于1%，自2015年第二季以来英镑每个季度均下跌。

交易员和策略师称，未来数月驱动英镑的仍是英国脱欧谈判进程，以及对经济造成的影响。“我认为在欧盟谈判立场更为清晰前，英镑将横盘整理。”法国兴业银行汇市策略师Alvin Tan表示。

分析师认为，本周之前及下周初将持稳于区间之内，直到未来几周见到更多实质协商内容为止。而且许多人仍预计英镑将易受冲击，最新的数据显示，看跌英镑头寸达到纪录高位。(完)