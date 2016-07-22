一周综述：加息预期升温支撑美元 多国央行维持宽松政策基调

整理 白云

路透北京7月22日 - 本周主要货币随着市场风险偏好变化和央行政策前景而动。

周初土耳其那场短命的军事政变，在汇市激起少数波澜后，市场关注点迅速转向其他方面。政变平息缓解了欧洲政经形势出现新一轮动荡的担忧，提振美元和英镑释然性上扬，避险日圆全线回落。随后几天，对日本央行出台更多刺激的预期，澳洲央行政策会议记录，新西兰数据和央行声明，美国经济数据良好带动加息预期升温，成为左右主要货币走势的主要因素。

周末20国集团(G20)将在中国成都举行会议，保护主义、英退欧影响以及促增长政策预计会是主要议题，届时也将迎来英国新任财政大臣哈蒙德的国际舞台首秀。

展望下周，美国和日本央行将举行政策会议并宣布利率决定。美联储预计将维持利率不变，日本央行则有可能有进一步的宽松政策。数据方面，美国、英国、欧元区、加拿大等地的GDP数据将出炉。

欧洲形势一波未平一波又起。英国公投确定将退欧还不到一个月，本周初又惊闻土耳其发生军事政变。所幸这场政变很快被平息，市场冒险意愿卷土重来，投资者迅速出脱日圆避险仓位。

紧接着，又有媒体报导日本央行在考虑“直升机撒钱”，即由央行直接向政府支出提供融资，令日圆承受双重压力，回落走低，美元则扬眉吐气。不过周四英国BBC电台播放的采访中，日本央行总裁黑田东彦淡化了有关“直升机撒钱”的构想，推动日圆急速反弹。

**美联储今年加息预期升温**

美国本周公布的就业和通胀数据强劲，市场因此提高了美联储年底前加息的预期。“美元现在受到美国升息预期的支撑。市场行情所反映的年底前美联储升息的可能性几乎已回到英国公投之前的水平，”德国商业银行的外汇策略师Thu Lan Nguyen说道。

整体而言，美元指数处于3月以来最强水准附近，欧元兑美元则胶着于1.10-1.12区间，美国升息预期重燃的影响主要体现在美元/日圆汇率上。周五0146GMT，美元兑日圆报105.83，早前曾触及107日圆上方的六周高位。

“市场预期日本央行下周会推出一定程度的宽松措施，从而令日圆承压，”伦敦汇丰控股的汇市策略师Dominic Bunning称。“市场价格反映的美联储升息预期也有很大变化，英国公投后市场预期今年美联储升息机率为10%，但如今已接近50%。”

路透访问的100位经济分析师中，略超过一半预计美联储将在第四季把联邦基金利率目标从目前的0.25-0.50%提高至0.50-0.75%。他们认为升息最有可能在12月进行，因11月政策会议距离11月8日美国总统大选只有数日。

**日本央行下周或将放出宽松政策**

下周日本央行将举行政策会议，目前市场强烈预期该央行将放松政策。路透调查显示，85%的受访分析师预计，日本央行将在7月29日放松政策。同时首相安倍料将在本月宣布增加财政支出。

不过，如果日本央行未能达到投资者的宽松预期，则可能引发市场的反弹情绪。巴克莱驻新加坡亚太外汇策略主管Mitul Kotecha称：“倘若央行意外地‘什么都不做’，那就需要关注美元兑日圆的技术面。汇价有可能大幅下挫。”

花旗访问客户和金融机构的调查报告显示，若日本央行按兵不动且未暗示9月行动，80%的受访者预计美元兑日圆将下挫逾3%。超过30%的受访者认为跌幅将在4%以上。

人民币方面，路透最新调查结果显示，对人民币的空头押注可能已自五个月高点回落，此前人民币跌破关键心理水准时，中国央行疑似进行干预给予支撑。本周一人民币兑美元跌穿6.7元关键位，为2010年末以来首次。

**澳洲、新西兰央行8月可能降息**

澳洲央行本周公布的政策会议记录为8月降息敞开大门，澳元随之走低。“澳洲央行会议记录进一步支撑了我们对于8月2日可能降息的预期，当前市场预计央行降息的机率为55%，”摩根士丹利汇市策略主管Hans Redeker称。“会议记录为降息打开了大门。当前汇市将聚焦于7月27日公布的澳洲第二季通胀数据，如果数据和新西兰数据一样不及预期，则澳元将面临抛压。”周五0138GMT时，澳元报0.7485美元。

新西兰央行则坦率指出，新西兰元汇率过高，“需要”下跌才能提振通胀。该央行在最新经济评估中说：“目前来看可能需要进一步放宽政策，以确保未来平均通胀率稳定在目标区间中点左右。”受此影响，新西兰元兑美元跌至逾六周最低位，周五0136GMT时，报0.6985美元。该央行下次利率会议将在8月11日举行。(完)