汇市综述：欧洲央行暗示暂停降息 美联储会议下周登场

2011年1月26日在华沙拍摄的欧元硬币和美元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透北京3月11日（整理 艾茂林） - 倍受瞩目的欧洲央行政策会议本周终于登场，央行下调全部三大利率，扩大资产购买规模并决定购买公司债，旨在提振经济，防止超低通胀演变成根深蒂固的顽疾。

这些宽松举措起初令市场欢欣鼓舞，但其后德拉吉在讲话中突然暗示降息周期结束，令金融市场行情迅速逆转。欧元兑美元从六周低位反弹至三周高位，欧债收益率上扬。

另一边厢的新西兰元很受伤，该国央行意外降息至纪录新低，并表示可能进一步下调利率。新西兰元应声下挫。随后进行的路透调查亦显示，新西兰央行6月前至少还会再降息一次，利率水平降到2%。在全球增长前景恶化的大环境下，新西兰难独善其身，后市本币汇率走低也在所难免。

市场焦点转向下周的日本央行和美联储政策会议，此外瑞士和英国央行也将公布利率决议，还有美国和欧洲的通胀数据将先后登场。

**欧央行放出宽松措施，但暗示暂停降息**

周五亚洲时段，欧元在隔夜触及的三周高点附近徘徊，之前欧洲央行暗示降息暂时告一段落，引发市场震荡。

欧洲央行周四一如预期推出了一系列大胆的宽松措施，行动力度超预期：将资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，扩大购债计划覆盖范围，将公司债纳入其中；下调银行从欧洲央行隔夜借款的边际贷款利率、主要再融资利率，并将存款利率下调10个基点。欧元兑美元应声急跌1.6%，并触及六周低位1.0823。

但其后欧洲央行总裁德拉吉表示，不会进一步降息，欧元旋即强劲反弹，尾盘涨逾1%。周五亚洲盘，欧元维持涨幅，兑美元逼近隔夜触及的三周高点1.1218美元，德国两年期公债收益率(殖利率)隔夜创三个月最大单日升幅，亦提振了欧元。

美元指数因欧元全线上扬而遭遇重挫，挣扎在一个月低位95.939附近。

**焦点转向日本**

欧洲央行政策决议尘埃落定之后，市场焦点业已转向3月14-15日将召开的日本央行政策会议。市场普遍预计，在1月宣布负利率政策后，日本央行将按兵不动，但也有一些人猜测该央行可能会进一步下调利率。

“我认为日本央行下周不会放松政策。话虽如此，欧洲央行的宽松政策是全方位的，日本央行会议临近，市场认为届时什么都有可能发生，”FPG证券社长深谷幸司称。

“至于欧洲央行的宽松政策，这毕竟是一个‘刺激冒险意愿’的因素。其效果可能会逐渐显现，并遏制日圆涨势。”

美元兑日圆上涨0.3%至113.52，缩减稍早触及112.75时的跌幅。美元兑日圆上月曾跌至111下方的16个月低位，因全球避险意愿盛行。 欧元兑日圆涨至三周高位126.83。

日股日经指数在周五早盘一度重挫1.6%后回升，现涨0.7%，大致反映了欧洲央行政策决定公布后市场风险意愿的状况。未来几个交易日，股市及大宗商品市场预料将持续为汇市提供指引。美国原油期货周五升至三个月高位。

“厌恶风险有可能是下周的主调，可能将美元/日圆拉低跌向111.00日圆。”

**降降降，央行的法宝**

无独有偶，本周降息的不止欧洲央行一家，新西兰央行周四也宣布，将指标利率下调25个基点至2.25%的纪录新低，令市场大感意外。央行并暗示，随着全球经济成长前景恶化，可能需要进一步降息。

受此影响，新西兰元兑美元一度跌至0.6618美元，周五上午回升到0.6683，但本周累计跌幅仍高达1.8%。

新西兰国民银行的资深市场策略师Kim Martin说，“这次降息并不在市场的普遍预料之中，这显然有点关键性改变的意味...而且新西兰央行还称，希望看到新西兰元下跌。”

在周四意外降息后接受调查的12位分析师中，压倒性多数预计今年6月前该央行至少还会再降息一次，6月会议上利率水平将达到2.00%。利率期货走势也暗示将进一步降息至2%。

而在周四会议前进行的调查中，14位分析师中仅有两位预计新西兰利率第二季末会降至2.00%。

目前新西兰元支撑位在0.6633，阻力位在0.6717。(完)