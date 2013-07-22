日圆在日本参议院选举后上涨

* 日本执政联盟赢得参议院选举

* 结果基本和预期一致

* 欧元兑美元涨至一个月高位

路透纽约7月22日 - 日圆兑美元周一上涨，为四个交易日来首次，此前日本首相安倍晋三的执政联盟赢得参议院选举，一如市场广泛预期。

投资人原本已经预料到安倍晋三在选举中获胜，并在选举结果出来前就卖出了日圆/美元，随后市场参与者锁定利润。这次胜利代表日本的政治稳定罕见地得到增强，并巩固安倍晋三推行通货再膨胀政策的权力。

欧元兑美元升至一个月高位，此前葡萄牙总统Anibal Cavaco Silva称现政府将继续执政，以确保国际救助计划在轨道之上。

但日圆是汇市焦点所在。尽管安倍晋三这次胜利是肯定了日本的激进货币宽松政策，但一些分析师表示，在目前而言，政府刺激经济的可用手段并不多。

“日圆兑美元上涨，主要是因为传闻时买入，事实公布后卖出，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov说，“最终，日本只能做这么多来提振日本经济，美元上行空间可能受限。”

在纽约尾盘，美元兑日圆跌1.1%，报99.53日圆，较之日内高位100.71日圆，比较接近日内低位99.28日圆。根据路透交易平台，交易规模总计大约17亿美元。

但美元兑日圆年内仍上涨大约15%，因日本央行选择推行空前的货币刺激计划以激活经济。路透数据显示，在交投最活跃的36种货币兑美元中，日圆仍然是年内表现最差的货币。

欧元兑日圆也下跌，报131.22日圆，下滑0.6%，稍早上升至132.43日圆的两个月高位。

但交易商说，许多投资人认为日圆反弹只是昙花一现，因美元下跌被视为买入机会。日本选举前投机客仍然做多美元兑日圆，而且在安倍获胜后这种情况预计也不会发生改变。

分析师表示，日本参议院选举结果可能使日本投资人更确信安倍晋三的改革将取得成功，这可能驱使他们寻找较高收益的海外资产。

BK Asset Management外汇策略部董事总经理Boris Schlossberg说，日本参议院选举结束，市场焦点返回到美国，且美元兑日圆在本周余下时间的走势可能由美国经济数据带动。

美元兑日圆稍早扩大跌幅，此前数据显示美国6月成屋销售下跌1.2%，预期为增长0.6%。但房价急升至五年高位暗示楼市复苏仍在轨道之上。

大部份风险较高货币周一上涨，澳元，新西兰元和英镑攀升。

欧元兑美元上涨0.3%，报1.3186美元，此前触及1.3218美元的一个月高位，因投资人对葡萄牙公债收益率回落感到释怀。根据路透交易平台，欧元兑美元的交易规模总计37亿美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3183 1.3142 +0.31 -0.08 1.3194

美元/日圆 99.64 100.64 -0.99 +14.87 86.74

欧元/日圆 131.38 131.94 -0.42 +14.79 114.45

美元/瑞郎 0.9362 0.9406 -0.47 +2.26 0.9155

英镑/美元 1.5359 1.5266 +0.61 -5.49 1.6251

美元/加元 1.0334 1.0365 -0.30 +4.16 0.9921

澳元/美元 0.9249 0.9168 +0.88 -11.01 1.0393

欧元/瑞郎 1.2343 1.2364 -0.17 +2.22 1.2075

欧元/英镑 0.8582 0.8601 -0.22 +5.77 0.8114

新西兰元/美 0.7966 0.7930 +0.45 -3.83 0.8283

元

美元/挪威克 5.9307 5.9688 -0.64 +6.61 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.8236 7.8436 -0.25 +6.58 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.4853 6.5343 -0.75 -0.20 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5531 8.5857 -0.38 -0.29 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅

亦以此为基准计算。

(完)

(编译 利棣儿/徐文焰；审校 张涛)

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