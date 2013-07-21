日圆在周末日本参议院选举前上涨

* 预计日本首相安倍晋三赢得选举，这会令日圆承压

* 美元兑日圆一度触及一周高位

* 澳元上涨，此前中国央行全面放开贷款利率管制

路透纽约7月19日 - 美元兑日圆周五纽约汇市尾盘下滑，周日日本将举行参议院选举，可能为首相安倍晋三积极放宽货币政策以提振经济成长和对抗通缩增加动能。

盘中稍早，美元兑日圆一度保持在近一周高位，但周末前交投放缓，美元回吐升幅。

民调显示安倍晋三的执政党势将在大选中大获全胜，这将给予安倍晋三更多的自由来推进他积极放宽货币政策、政府大举开支以及结构性改革的计划，这可能令日圆承压。

“看来情势明朗，不会有什么意外，安倍晋三可能将巩固他的权利，并维持宽松财政和货币政策进程，”BK Asset Management的FX Strategy董事总经理Boris Schlossberg表示。

“这会对美元/日圆有利，除非日本公债市场再度转趋波动，”他补充道。

根据路透数据，美元兑日圆触及一周高位100.86日圆，之后回落至100.31日圆，当日跌0.1%。阻力位据称在7月8日高位101.53日圆。今年迄今，美元兑日圆大涨超过15%。

欧元兑美元升0.2%，报1.3139美元，美元指数.DXY跌0.3%，报82.585，高于周三触及的三周低点82.342。

根据Reuters Dealing数据，周五约有价值23亿美元的日圆易手，价值35亿美元的欧元易手。

美元兑日圆本周升1.1%，欧元兑美元本周升0.6%，为连升第二周。

今日稍早，在日股日经225指数.N225下挫1.5%后，日圆走强。股市下滑能增加市场的避险意愿，并引发对传统避险货币日圆的需求。

但分析师表示，日圆仍易受到日本央行大规模宽松货币政策拖累，而美元则受到美联储可能开始缩减刺激经济措施的预期支撑。

“我们预计美元/日圆维持今年稍早开始的升势，因越来越多的美联储官员谈及将缩减购债计划，我们将因两国货币政策前景的迥异而伺机逢低买入美元，”DailyFX汇市分析师David Song表示。

尽管选择权市场一直在显示美元/日圆卖权有需求，但美元卖权一个月风险逆转系数周五已从7月11日的1.75收窄至约1.1，显示市场人士缩减日圆上涨押注。

ING汇市策略部门主管Chris Turner表示，日圆升势都将是暂时的，风险逆转显示市场对美元/日圆大幅下修的担忧略有减轻。

“市场焦点集中在未来两年对抗通缩，日本央行决心在2014年底前将资产负债表翻倍上，”他表示，这会涉及到向市场注入日圆。

一些策略师也谨慎表示，由于期望值太高，如果安倍晋三未能在选举中赢得压倒性胜利，可能会提振日圆。

中国央行周五出人意料地宣布全面放开金融机构贷款利率管制，昭示出中国新一届政府在推进金融改革方面的决心；贷款利率的全面松绑亦给中国各类型的金融机构更多的议价空间，利率市场化迈出实质一步。

澳元因此上涨，升0.3%，报0.9191美元。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3142 1.3109 +0.25 -0.39 1.3194

美元/日圆 100.64 100.40 +0.24 +16.02 86.74

欧元/日圆 131.94 131.60 +0.26 +15.28 114.45

美元/瑞郎 0.9406 0.9445 -0.41 +2.74 0.9155

英镑/美元 1.5266 1.5228 +0.25 -6.06 1.6251

美元/加元 1.0365 1.0374 -0.09 +4.48 0.9921

澳元/美元 0.9168 0.9164 +0.04 -11.79 1.0393

欧元/瑞郎 1.2364 1.2383 -0.15 +2.39 1.2075

欧元/英镑 0.8601 0.8609 -0.09 +6.00 0.8114

新西兰元/美元 0.7930 0.7899 +0.39 -4.26 0.8283

美元/挪威克朗 5.9688 5.9802 -0.19 +7.29 5.5630

欧元/挪威克朗 7.8436 7.8422 +0.02 +6.86 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5343 6.5723 -0.58 +0.55 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5857 8.6142 -0.33 +0.09 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此

为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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