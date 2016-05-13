汇市综述：官员撂重话日圆服软 退欧阴霾下英镑自求多福

整理/白云

路透北京5月13日 - 本周汇市最引人关注的是日圆走势。日圆汇率自去年12月以来大涨约11%，对日本国内出口商造成很大冲击，也不利于输入通胀，日本数位官员因此明确表态不乐见日圆升值，接连警告将出手干预。官员撂下重话，日圆服软走跌。口头警告效果可谓立竿见影，但很可能只是治标不治本的权宜之计。

现离英国退欧公投日只剩一个多月，英国央行周四维持利率在0.5%不变后，就退欧后果发出迄今最严厉的警告：若是退欧，英国经济或将大幅放缓甚至衰退；过去六个月跌去9%的英镑可能“进一步贬值，幅度或许很大”。退欧阴霾笼罩下，英镑自求多福，多呈守势。

展望下周，美联储和澳洲央行将公布政策会议纪要，欧洲央行管委会将召开会议，但无利率决定公布。七国集团(G7)财长和央行总裁将在日本仙台市召开会议。经济数据方面，将迎来英国、美国、欧元区通胀数据，英国、澳洲就业数据，央行政策立场和各项经济数据将为汇市未来走势提供更多指引。

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继日本央行接连维持政策不变后，外界对其出台更多宽松举措的殷切期望落空，推动日圆累计上涨约10%。本币升值对国内出口商的冲击不言而喻，也不利于一心想达到央行2%通胀目标的日本输入通胀。怎么办？日本政府派官员高调明确表态，撂下再涨下去就干预的重话。

财务大臣麻生太郎本周称，日本决定阻止近期的日圆“单边”升值加速。他还重申，如果日圆持续升值伤害到脆弱的经济复苏，他将坚决入市干预。内阁特别经济顾问滨田宏一亦表示，如果日圆兑美元涨至90-95日圆左右，日本将干预汇市。

但真正的干预可能还要过一段时间才会出现，日圆或许得突破100关口，才会促使财务省启动日圆抛售模式。瑞银援引官方数据称，如果美元/日圆跌穿103.2，一般的日本公司将转盈为亏。

此外，与央行总裁黑田东彦关系密切的财务省前高官伊藤隆敏称，日本央行可能在6月或7月放宽政策。他的讲话发表后，有关日本央行将会追加刺激举措的传言甚嚣尘上。

“我预计日圆将会出现重大逆转，”Tempus Consulting的汇市策略师Juan Perez表示 ，他还认为，日本央行将在6月会议上采取激进行动。“今年下半年，美元/日圆可能回升至120-125日圆。”

截至周五0241GMT时，美元/日圆涨0.17%，报108.83日圆，周线有望收高1.8%,早前曾触及两周高位109.39，从5月3日触及的18个月低位105.55反弹。但有分析师认为，日本在本月主持召开七国集团(G7)会议前将对干预持谨慎态度。

**退欧若成真，英镑后果很严重**

英国距6月退欧公投日仅剩六周时间，目前支持退欧和留欧的民众比例势均力敌。

英国央行在周四维持利率在0.5%不变后，就退欧后果发出迄今最严厉的警告：如果决定退欧，英国经济增长可能大幅减缓，甚至陷入衰退，而央行的应对举措却有限。英镑也可能因此大跌，失业或许会增加。但央行也指出，如果公投结果为留在欧盟，英国经济将会从所受到的伤害中全面复苏。

自去年12月初以来英镑已贬值约10%。市场预计，若英国公投决定退欧，将使英镑兑美元汇率再跌多达20%。

研究机构East&Partners对英国1,000家大公司中近800家大公司的调查显示，英国大型企业中有五分之四已采取措施对冲英国退欧料使英镑贬值逾10%的风险。

英镑过去一个月稳定在1.44美元左右交投，仍接近2008年金融危机以来的低位。但一些大银行预期，一旦英国退欧，英镑最低将跌至1.20美元。调查结果显示，上市公司平均预计英镑将因此贬值12%，并已为83%的汇率风险作好对冲。

截至周五0301GMT时，英镑/美元跌0.14%，报1.4432美元。

周五的一项路透调查结果显示，美联储可能会等到9月才会再次升息，从而将两次升息的时间间隔拉长到九个月，因为该央行还要等待通胀升温的更多明确迹象出现。

这是分析师今年第二次推迟升息时间预期，再加上今年11月的美国总统选举可能令继续调整政策变得十分敏感，都使得美联储今年到底能否实施两次升息变得扑朔迷离。

周五亚洲时段0314GMT时，美元兑欧元基本持平于1.1370，美元指数约报94.159。(完)