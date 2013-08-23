人民币近收平 外盘动荡影响料有限

中国钢铁价格恢复性上涨基础不牢 要密切关注防止价格大起大落--发改委
路透北京3月28日 - 中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议昨日召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。
* 即期早盘随中间价微跌
* 本周累计收跌0.1%
* 客盘结汇稍重，短期料继续在6.12一线盘整
* 近期境内人民币汇率受外部市场影响不大
路透北京8月23日 - 人民币兑美元即期周五近收平，全天陷于30个点子内的窄幅波动，交易清淡。中间价微幅走弱，因国际美元走势偏强。不过交易员表示，人民币跌幅在客盘结汇下收窄，预计短期还会在6.12元附近阻力位盘整。
而得益于中国政策经济面的支撑，资本仍料持续流入，亚太汇市等外部市场的动荡对境内市场影响料有限。
“基本上升到6.11上方就会有大的购汇，跌到6.125左右又会有比较大的结汇。”华北一股份行外汇交易员说，如无意外，后期即期在这个区间还会盘整一段时间。
他认为，近期美元走强、亚太汇市挫低对于境内人民币影响不大，因中国有足够的政策工具应对，而且近期的经济数据也都很好，资本在未来一段时间内应该还会保持流入的状态。
继6月中国利用外资金额同比劲增20%后，7月增速进一步扩大，服务业表现尤为强劲。这反映外商看好中国投资环境，特别是服务业投资机会。今年7月全国实际使用外资(FDI)金额94.08亿美元，同比增长24.13%（未含银行、证券、保险领域数据）。
东京汇市美元兑日圆周五触及近三周高点，受助于本周美债收益率(殖利率)上涨，以及日股上扬。此前企业调查显示全球经济正在复苏中。
在美国QE(量化宽松)退出预期罩顶下，近期亚洲已持续出现资本流出大潮。不过，对于外汇占款连两月负增长的中国而言，虽然下半年资本流出压力不减，但整体风险料仍可控。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1210 6.1211 0.00%
中间价 6.1710 6.1698 -0.02%
成交额 113亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.82% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 30 6.1207 6.1237
2013年来即期升贬值幅度 1.79%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日
1年期NDF 6.2440/70 6.2450
CNH即期 6.1138/49 6.1138
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯)
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