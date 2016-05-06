人民币小幅收升 美国非农数据公布前夕成交缩量

路透上海/北京5月6日 - 人民币兑美元即期周五小幅收升，中间价则三连跌续刷五周新低。交易员称，美元指数连续反弹，是中间价连跌主因。市场关注今晚将公布的美国非农数据，情绪谨慎导致成交量降至逾一个月低点。

他们并指出，中间价三日累计跌幅已近1%，虽市场并未恐慌，但接近前期波动区间底部，若周五晚间美国非农数据推升美元指数，不排除监管层采取调升汇率指数的方式来消化强劲美元影响。而今日公布的中国国际收支初步数据在意料之中，对市场影响有限。

“人民币还是比较难突破的，但接下来美元利好因素还是比较多，人民币还会贬值压力。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，非农数据公布前市场情绪谨慎，头寸也较轻，加上客盘结购汇较为均衡无明显方向，导致成交明显缩量。

中国国家外汇管理局周五公布初步数据显示，今年一季度中国经常账户顺差481亿美元，资本和金融账户逆差亦为481亿美元。

路透计算的周五CFETS人民币汇率指数小升0.06%至96.61，虽然人民币对美元三连跌，但今日人民币对欧元、日圆出现反弹，小幅提振指数。另外SDR篮子指数亦重返关口96关口至96.09，周四则是创出95.90的新低。

美元兑一篮子货币周五下跌，但周线仍料录得涨幅，投资人准备好迎接美国4月非农就业报告的到来。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5023 6.5068 0.07%

中间价 6.5202 6.5128 -0.11%

成交额 145.45亿美元 196.25亿美元

日内波动幅度(pips) 97 日高6.5003 日低6.51

今年以来升贬幅度 -0.13%

2005年汇改以来升贬幅度 27.29%

一年期美元/人民币掉期 +740

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.517 6.5203

一年期NDF 6.6875 6.6808

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5042；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）