第二季汇率对欧洲及北美企业财报的拖累较小 但第三季或加剧--报告

路透纽约10月17日 - FIREapps周一发布报告显示，第二季外汇市场波动对北美和欧洲企业业绩的负面影响为两年来最小。

但FIREapps执行长Wolfgang Koester称，由于英国脱欧公投及美国大选对汇市的影响，汇率波动第三季可能带来更大冲击。

他说，英国6月公投脱欧发生在第二季季末，公司还来不及完全量化其影响。

“我们预计对第二季的影响更大一些，但情况并非如此...我认为第三季的数字将会更差，”他称。

数据显示，企业在第二季财报中提到英镑的次数要比任何其他货币都多。

Koester指出，在迄今的第三季报告当中，有更多企业提到加元及墨西哥披索所带来的冲击；并称随着民主党候选人希拉里支持度领先共和党候选人特朗普，墨西哥披索也跟着走强。

但他拒绝估计这些因素对未来企业财报影响的程度。

FIREapps数据显示，今年第二季，汇率波动对北美及欧洲企业所造成的负面冲击达102.6亿美元，为2014年第三季以来最低，当年影响程度仅80亿美元。

仅就北美企业而言，第二季负面影响总计为69亿美元，亦为2014年第三季以来最低，当时影响程度为40亿美元。

美元指数自英国脱欧公投以来上涨4.6%。

当美元升值时，美国跨国企业的外币获利兑换为美元后就会缩水。(完)