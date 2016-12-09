外储作用不同以往 应摒弃越多越好的过时思维--人民日报海外版

路透上海12月9日 - 人民日报海外版周五发表分析文章称，虽然今年中国外汇储备已连续五个月下降，但在人民币国际化及中国企业“走出去”成为大趋势的背景下，外储的作用也不同以往，应该摒弃外储“越多越好”的“过时思维”。

题为“外汇储备并非越多越好”的热点聚焦文章并称，外储下降更多是受美元升值、汇率折算、投机资本流动等短期因素影响。但长期看，中国经济基本面向好，贸易顺差较大，对外资吸引力较强等特征，都将为维持合理的外储规模提供支撑。

文章援引分析人士指出，从全球来看，外储的适度规模并没有明确统一的标准。过去的教科书认为外汇储备规模应至少满足3个月或6个月进口所需，还要考虑外债、外商投资企业分红和企业、居民外币资产配置等需要。但无论从哪个角度看，中国的外储都非常充裕。

另外，外储要服务于经济社会发展和居民需要，才能充分实现其最大价值。外储下降原因要结合经济发展阶段的变迁，与时俱进地分析。另外，外储下降时更应该加强监管，但管理重点应该在投机性资本的进出上，而对于广大企业业务发展的合理需求还应积极支持。

中国央行本周发布数据显示，截至11月末中国外储规模为30,516亿美元，较10月末下降691亿美元。[nL4S1E22YX]当前中国外储规模接近全球的30%，分别是排名第二位的日本和第三位的沙特阿拉伯的2.6倍和5.7倍。

在强势美元引发境内购汇旺盛，叠加美元升值的估值效应变动，中国11月外汇储备大降，续刷新逾五年新低。随着美元强势和境内投资者配置海外资产的日益觉醒，未来外储减少的趋势将难扭转。在此趋势下，资本流出的管制不排除进一步加强的可能。(完)