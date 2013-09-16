萨默斯自愿退出美联储主席人选名单

路透华盛顿9月15日 - 美国总统奥巴马前经济顾问暨克林顿政府财长萨默斯，周日决定退出关于美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席一职的竞争，此前自由派人士所施加的压力让他提名获得确认的可能性大减。

奥巴马在一份声明稿中指出，“今日稍早，我与萨默斯谈过了，并接受他退出美联储主席考虑名单的决定。”

萨默斯被各界普遍视为一位优秀的经济学家，且是精明果断的决策者，之前也被认为是接替贝南克呼声最高的人选。贝南克任期将于1月届满。不过萨默斯也备受多项争议困扰，包括他在1990年代支持解除管制，以及担任哈佛校长期间发表有关女性能力的评论。

有关总统考虑提名萨默斯而非美联储现任副主席叶伦的传言，导致针对美联储主席候选人的空前争议声浪。

萨默斯指出，这场风暴表明，要通过国会批准程序非常困难，恐将损及总统的经济计划及美联储，因此决定退出。

“我不情愿地认为，对于我的任何可能确认程序，都将引起争吵，将不利于美联储、政府和全国经济复苏，”萨默斯在致奥巴马的信中表示。

自由派议员和一些激进组织则毫不掩饰地反对萨默斯。

“萨默斯过去放松对华尔街监管以及对企业唯命是从，数以百万计的美国人生活因此变得更加痛苦。他将会是一任糟糕的美联储主席。”积极变革委员会联合创始人Adam Green一听到萨默斯退选时如是说。

若萨默斯被总统提名，预计参议院金融委员会有四位民主党议员会投反对票。最新的反对声明是由参议员Jon Tester在周五发出。

“政府意识到提名萨默斯得不到通过，”参议院金融委员会一位民主党助理称，“退选是正确之举。”

20位民主党参议员联名致信奥巴马，要求提名叶伦。若这项提名获得通过，叶伦将是首位美联储女性主席。(完)

(编译 张明钧/田建华; 审校 郑茵)

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