美国又一名婴儿感染阪崎肠杆菌 配方奶粉惹嫌疑

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透华盛顿12月27日电（记者 Alina Selyukh）---美国俄克拉荷马州一名婴儿被检测出对阪崎肠杆菌（Cronobacter）呈阳性反应，此前该病菌已导致一名婴儿死亡，另一名患病。美国目前正对婴儿配方奶粉进行调查。
美国疾病防控中心发言人Barbara Reynolds周二表示，阪崎肠杆菌有时会导致新生儿罕见疾病，以前在婴儿配方奶粉中曾发现该细菌。
但俄克拉荷马州卫生部的Leslea Bennett-Webb称，最新检测出阳性反应的这名婴儿还不到一个月大，未食用过美赞臣Enfamil婴儿配方奶粉，入院治疗後已出院。
这是近几周发生的第三起阪崎肠杆菌病例，此前该病菌已导致密苏里州一名婴儿死亡，伊利诺伊州一名婴儿患病，目前正在康复中。
美国食品药物管理局称，密苏里州那名婴儿曾食用Enfamil配方奶粉，而伊利诺伊州那名婴儿曾食用Enfamil以及其它多种品牌配方奶粉。
沃尔玛(WMT.N)等美国零售商已将Enfamil奶粉下架，但目前联邦调查人员尚未发现病例与该奶粉存在关联。
暂时不清楚此次调查还涉及其他哪些品牌奶粉。（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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