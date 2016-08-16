独家：澳洲Fortescue利用数据挖掘抢得勘探许可先机

路透悉尼8月16日 - 澳洲铁矿石生产商Fortescue Metals Group(FMG集团)(FMG.AX)过去一年至少30次领先竞争对手，在澳洲皮尔布拉地区拿到颇具价值的矿产勘探权，是有原因的。

根据路透对澳洲矿业部门数据的调查，这是因为FMG能在相关信息公布之前，就能抢到新放出来的矿产勘探出租地块。

在当日新租赁数据免费公布之前，FMG向西澳大利亚州矿产和石油部支付费用，提出大量针对特定地块的电子信息索取。

根据路透对数据的研究，藉由在信息公开之前便确定哪些地块可以承租，FMG得以在必和必拓(BHP.AX)或力拓(RIO.AX)等竞争者还不知道之前就成功申请了31个地块的勘探租赁。

西澳大利亚洲的矿产勘探许可证转让法规采取“先来先得”原则，根据法规，FMG的策略并不违法。这就意味着，第一个向政府登记申请新可承租地块的公司，便赢得勘探权，然后可能开采。

对于该公司是如何拿到路透指出的31个租赁地块，FMG发言人拒绝回覆相关问题。

“在获得租赁地块方面，Fortescue遵守矿业法案；在政府资料获取方面，Fortescue是在竞争对手和一般大众可取得的同样时间取得相同信息，”FMG发言人以电子邮件回覆称。

Fortescue是在2008年开始从事矿产业务的，目前其规模为140亿澳元，持有矿业租赁地块的面积接近7万平方公里，几乎相当于整个爱尔兰的面积。而必和必拓持有的面积不到1.1万平方公里，力拓1.4万平方公里。(完)