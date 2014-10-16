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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 10:07 BJT

澳洲个股：Fortescue9月当季铁矿石产量激增60%，售价大幅下跌

路透悉尼10月16日 - 澳洲第三大铁矿石生产商Fortescue Metals Group 周四表示，9月当季铁矿石出货量较上年同期跳增60%，至4,150万吨，这帮助该公司在竞争激烈的全球市场上压低成本。

Fortescue说，在截至9月30日的一个季度，其铁矿石平均售价由上年同期的每吨121美元下降至71美元，被生产成本下降3%部分抵消。当季平均每吨现金生产成本降至32.08美元。

Fortescue说，9月30日止当季年化产量为1.66亿吨。该公司在海运铁矿石市场的竞争对手包括淡水河谷Vale 、力拓 和必和必拓 。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
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