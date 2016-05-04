澳洲个股：Fortescue预期在中国打击投机之后，铁矿石价格将趋稳

“(成立)大连商品交易所的本意是向用户和生产商提供一个具有价格确定性的市场...它反而变成一个相当投机的市场，”他说。

Power表示，他预计铁矿石交易将持续有些波动，但由于去年低价已经将很多成本较高的生产活动淘汰掉，因此供需基本面开始发挥更大影响。

Power称，全球第四大铁矿石矿商Fortescue开采和运送铁矿石的平均成本为每吨30美元左右，约为目前指标现货价格.IO62-CNI=SI的一半。

这意味着，Fortescue的成本与三家较大竞争对手--巴西淡水河谷 、力拓 和必和必拓 的接近。

Power说，燃油价格下滑导致运费降低，是该公司运营成本下滑的部分原因。

“12个月以前，将铁矿石从澳洲船运到中国的成本为每吨8美元或9美元，但最近曾降至每吨3美元以下，而且现在仍仅为每吨4.50美元。”他说。(完)