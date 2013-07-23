全球金属：澳洲矿商Fortescue预计今年铁矿石价格在每吨110至130美元间

路透悉尼7月23日 - 澳洲矿商Fortescue Metals Group Ltd 预计，今年余下时间里，铁矿石交易价格将介于每吨110至130美元，因中国炼钢厂的需求稳定。

作为中国进口量最大的大宗商品，铁矿石的价格上周上涨近4%，7月以来已经上涨13%，料将录得自去年12月以来的最佳单月表现。

指标现货铁矿石价格.IO62-CN=SI最新报每吨131.50美元。

Fortescue是澳洲第三大铁矿石矿业商，仅次于力拓 和必和必拓 。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)