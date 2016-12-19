Fortescue称与淡水河谷结盟的前景不容乐观

路透悉尼12月19日 - 澳洲铁矿石厂商Fortescue Metals Group(FMG)(FMG.AX)周一表示，不太可能为了对中国钢铁厂商定制化订单而推进与巴西淡水河谷(VALE5.SA)的结盟。

“双方正在友好商业的基础上继续进行洽商，但达成交易的可能性不大，”Fortescue称。

淡水河谷和Fortescue分别是全球最大和第四大铁矿石厂商，他们在3月时称双方在洽商，将在中国出售的1亿吨铁矿石进行混合，生产中国当地钢企更加认同的指标产品。

此举旨在通过达到力拓(RIO.AX)(RIO.L)的铁矿石质量，来赢得更大的中国市场份额。中国将力拓生产的铁矿石视作指标品级。

淡水河谷还将根据结盟计划，在市场上购买5-15%的Fortescue股份，并将能够在Fortescue现有或未来拥有的矿山中持股。

熟悉讨论内情的消息人士称，虽然铁矿石价格低迷期间达成了合作协议，但随着铁矿石价格回升，该协议的吸引力有所减弱。

“双方开始谈判时，铁矿石价格还非常低，”消息人士说。“可现在达成协议的急迫性大大降低。”

铁矿石在2016年走势耀眼，自年初水准飙升约85%，较2月触及的每吨约38美元的低位上涨逾一倍。

Fortescue周一接收八艘中的第一艘定制铁矿石运输船，意在获得对向中国市场发货时间的更大控制权。这令该公司与淡水河谷有可能无法达成协议。

这些船只最终将承担起Fortescue每年1.65亿吨铁矿石出口量中12%的运输。

另外有三艘货运船正在中国扬子江船业进行建造，还有四艘由广船国际负责建造。(完)