109家中企上榜世界财富500强 阿里巴巴和腾讯首次入榜

路透上海7月21日 - 据财富中文网数据，在新公布的《财富》世界500强榜单中，大中华区的上榜公司数量连续第十四年增长，今年达到了115家。其中中国（含香港，不包括台湾地区）为109家企业，阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)首次名列这张基于营业收入排列的知名榜单。

今年有10家中国公司首次上榜，除了上述两家互联网服务和零售公司外，其余还包括安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、碧桂园(2007.HK)、苏宁云商(002024.SZ)、厦门建发集团、厦门国贸控股集团和新疆广汇。

沃尔玛(WMT.N)连续四年排名世界500强第一位，2016年营业收入达4,858.7亿美元，同比提升0.8%。前三阵营中的其它两家为中国公司--国家电网和中石化集团。中石油和丰田汽车(7203.T)分列第四和第五。

同时公布的利润榜显示，除了排在第一位的苹果公司(AAPL.O)，其余前四强均为中国的商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)和中国银行(601988.SS)(3988.HK)。

美国今年有132家公司入榜，日本有51家。虽然中国在上榜公司数量上远远超越排在第三位的日本，但是日本除了金融业，该国上榜主体是10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司，来自具备创新能力的优势行业。

作为对比，中国除了金融业，最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司和14家房地产、工程与建筑公司。不过，今年值得一提的是：随着阿里巴巴、腾讯上榜，加上去年首次上榜的京东(JD.O)，全球六家互联网服务大公司中国和美国各占一半。美国的三家为亚马逊(AMZN.O)、谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)，以及今年新上榜的社交媒体巨头Facebook(FB.O)。

本次上榜的中资金融企业，除了四大国有银行外，还有中国平安(601318.SS)(2318.HK)（第39位）、中国人寿集团（第51位）、中国人保集团（第114位）、安邦保险集团、交通银行(3328.HK)(601328.SS)（第171位）、招商银行(600036.SS)(3968.HK)（第216位）。其中安邦保险集团首次入榜，即名列第139位。

房地产企业今年排名提升较快，绿地控股(600606.SS)位列全球企业第277位，较去年名次上升34位，是排名最为靠前的以房地产为主业的中国企业；万科(000002.SZ)(2202.HK)排名亦提升49位至307位。中国恒大(3333.HK)排名更是提升158位至第338位。今年入榜的房企还有万达集团和碧桂园等。（完）