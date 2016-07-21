大中国区110家企业跻身财富500强 万科万达京东等首次上榜

路透上海7月21日 - 在最新披露的2016年《财富》全球500强榜单中，大中国区有110家企业上榜（含台湾企业七家），其中新上榜和重新上榜的企业达13家，万科(000002.SZ)、大连万达集团、恒大集团(3333.HK)等知名房地产企业、电子商务公司京东(JD.O)、家电巨头美的集团(000333.SZ)等首次上榜。

据财富中国网，在2016年榜单中，国家电网公司、中国石油天然气集团和中国石油化工集团分列第二至第四位，前两家企业排名分别前移五位和一位，中石化集团则落后两位。

此次，包括四大国有银行在内的中国大陆上榜金融企业排名均有前移，其中工商银行(601398.SS)由去年的第18位升至第15位，中国建设银行(601939.SS)由第29位升至第22位，中国平安(601318.SS)和中国人寿保险（集团）排名第41位和第54位，分别前移55位和40位。

本次值得关注的一大亮点是中资房地产企业批量入榜，除了之前已入榜的中国建筑(601668.SS)（第27位）、绿地控股(600606.SS)（第311位）和中国保利集团（第401位）外，还有万科、万达和恒大集团等大型房企首次入榜。

来宝集团(NOBG.SI)、怡和集团、友邦保险(1299.HK) 和长江和记实业(0001.HK)等香港企业进入今年榜单，上榜的台资企业大多为科技企业，例如台积电(2330.TW) 、仁宝电脑(2324.TW)、广达电脑(2382.TW)、鸿海(2317.TW)、和硕(4938.TW)等。

在本次财富500强榜单上，沃尔玛(WMT.N)已连续三年排名第一，荷兰皇家壳牌石油公司(RDSa.L)、埃克森美孚(XOM.N)、德国大众汽车(VOWG_p.DE)、丰田汽车(7203.T)、苹果公司(AAPL.O)和英国石油公司(BP.L)跻身前十位。

今年，上榜500家公司的总营业收入为27.6万亿美元，净利润之和为1.48万亿美元，同比分别下降11.5%和11.3%；入围门槛为209.2亿美元，比去年的237.2亿美元下降11.8%。去年榜单最后一名的营业收入在今年可以排到第449位。（完）