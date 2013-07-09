中国大陆和香港共89家企业入选财富500强

据财富中文网，在最新公布的2013年《财富》世界500强榜单中，中国大陆和香港上榜企业再创新高，由去年的73家增长至89家，有16家新上榜公司。中石化集团、中石油集团和国家电网公司跻身今年前十位，分别排名第四、第五和第七位。图为中石化标志。路透