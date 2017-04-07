华夏幸福拟境外发至多10亿美元债券 募资投向海外产业新城等

路透上海4月7日 - 中国将在河北省设雄安新区令该地区上市公司动向颇受关注，国内大型房地产企业--华夏幸福(600340.SS)周五公告称，结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。

公告指出，本次募资资金将用于公司海外产业新城项目投资及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满足海外资金需求前提下可择机回流境内。

本次债券发行包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式；发行期限为不高于10年或无固定期限。

4月1日中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里。

作为“雄安概念股”中热门股的华夏幸福此前表示，其白洋淀科技城和雄县产业新城项目尚处于规划定位阶段，公司尚未接到相关政府关于协议后续合作变动的通知，但相关合作协议的实施可能存在政策变动以及合同履行期限较长所带来的重大不确定性风险。同时，截至目前，公司在白洋淀科技城和雄县委托区域尚未取得住宅建设用地，尚未进行任何房地产项目的开发建设。

华夏幸福周五开盘后再度涨停，在雄安新区设立消息正式发布后，该股已连续三日涨停，最新报36.29元人民币。（完）