73家中港企业跻身《财富》500强

美国《财富》中文网刊登2012年世界500强排行榜，来自中国和香港的上榜公司总量增加12家至73家，已超过日本，仅次于美国的132家。进入前十的中国公司有中石化集团、中石油集团和国家电网，分居第五、六、七位。香港入选的企业包括中国华润总公司、怡和集团、和黄等。