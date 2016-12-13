复星国际以53.3亿元人民币减持外滩项目股权 料获近11亿元收益

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透香港12月13日 - 中国综合金融及产业运营商--复星国际(0656.HK)宣布，以代价53.3亿元人民币减持上海外滩房地产项目的50%权益，并估计将录得税前收益约10.83亿元。
公司周一晚间刊载在联交所的声明称，将出售上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司（上海外滩置业）的50%权益予独立第三方嘉兴盛世神州稳利投资合伙企业。上海外滩置业主营业务为于外滩8-1地块从事房地产项目的开发、建设、经营，物业管理，房产出租。
完成交易后，复星国际仍持有上海外滩置业50%权益。
公司表示，拟将出售所得款项拟用作偿还现有贷款以及一般公司营运，并认为此次交易将增加公司的资产流动性，提高财务灵活性。
复星国际周二开盘升0.7%报11.44港元。大盘恒生指数.HSI低开0.11%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
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