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中国财经 | 2016年 12月 13日 星期二 09:32 BJT

复星国际以53.3亿元人民币减持外滩项目股权 料获近11亿元收益

路透香港12月13日 - 中国综合金融及产业运营商--复星国际(0656.HK)宣布，以代价53.3亿元人民币减持上海外滩房地产项目的50%权益，并估计将录得税前收益约10.83亿元。

公司周一晚间刊载在联交所的声明称，将出售上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司（上海外滩置业）的50%权益予独立第三方嘉兴盛世神州稳利投资合伙企业。上海外滩置业主营业务为于外滩8-1地块从事房地产项目的开发、建设、经营，物业管理，房产出租。

完成交易后，复星国际仍持有上海外滩置业50%权益。

公司表示，拟将出售所得款项拟用作偿还现有贷款以及一般公司营运，并认为此次交易将增加公司的资产流动性，提高财务灵活性。

复星国际周二开盘升0.7%报11.44港元。大盘恒生指数.HSI低开0.11%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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