复星国际旗下复地携Propertylink收购悉尼一办公楼

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透上海1月27日 - 中国最大综合型民营企业--复星国际(0656.HK)和澳大利亚资产管理公司Propertylink共同宣布，成功收购澳大利亚北悉尼办公楼--米勒街73号，该项目将成为复星旗下保险资产配置的一部分。
据公司周一稍晚新闻稿，米勒街73号是一栋位于北悉尼的甲级商业办公大楼，拥有14,672平方米的可租面积，位于北悉尼核心地带。大楼目前处于满租状态，主要租客为北悉尼政府。
新闻稿未透露本次收购具体金额。据公司人士透露，此次收购金额达到亿澳元级别。
复星地产总裁徐晓亮表示，这次收购将是复星地产完善全球化布局的重要一步。澳洲一直是地产投资的热点市场，复地看好澳洲核心城市如悉尼、墨尔本的核心物业投资机会，很高兴能够和Propetylink携手开拓澳洲市场，希望未来能有更多项目落地。
Propertylink的物业投资管理部的总经理Peter McDonald表示，“鉴于大楼本身的优越地段和周边环境，这是一次创造价值的优秀投资机会。接下去的四年中，我们能从政府租户那里得到稳定的租金回报，这同时给了我们足够的时间，寻求物业管理策略的最佳方案。”
复星国际在收购葡萄牙储蓄信贷银行旗下保险业务80%股权后，其投资规模明显扩大。在全球市场，复星地产专注海外开发、地标物业及管理平台并购，对接保险资源，已实现在纽约、伦敦、东京、香港、悉尼及欧洲大陆的布局，成为中国地产企业全球化的领先者之一。
Propertylink主要从事办公楼、工业地产和基础设施等的投资管理和资产管理，管理资产规模超过20亿美元，其资产与项目主要分布在悉尼、墨尔本、布里斯班和珀斯。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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