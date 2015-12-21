复星国际撤回对BHF Kleinwort Benson价值5亿欧元的竞投

路透香港12月21日 - 中国综合型投资企业--复星国际(0656.HK)宣布，决定撤回原有对比利时财富管理集团BHF Kleinwort BensonBHFKB.BR价值近5亿欧元的竞投，并已向比利时金融服务和市场管理局（FSMA）提交书面通知。

公司在声明中表示，BHF Kleinwort Benson现有股东之一的Oddo et Cie于上月底宣布，对并非由其持有的BHF Kleinwort Benson所有已发行股份提出现金竞价收购，收购价为每股5.75欧元，较复星国际原来提出的每股5.1欧元为高。

复星国际原来提出按每股5.1欧元，收购约9,760万股BHF Kleinwort Benson股份。公司未有表明撤回竞购的原因，但假如复星增加出价至5.75欧元，则整体竞购价值将由5亿欧元升至5.61亿欧元。

复星国际为BHF Kleinwort Benson的现有最大股东。（完）

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