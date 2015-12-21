复星国际撤回对BHF Kleinwort Benson价值5亿欧元的竞投

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港12月21日 - 中国综合型投资企业--复星国际(0656.HK)宣布，决定撤回原有对比利时财富管理集团BHF Kleinwort BensonBHFKB.BR价值近5亿欧元的竞投，并已向比利时金融服务和市场管理局（FSMA）提交书面通知。
公司在声明中表示，BHF Kleinwort Benson现有股东之一的Oddo et Cie于上月底宣布，对并非由其持有的BHF Kleinwort Benson所有已发行股份提出现金竞价收购，收购价为每股5.75欧元，较复星国际原来提出的每股5.1欧元为高。
复星国际原来提出按每股5.1欧元，收购约9,760万股BHF Kleinwort Benson股份。公司未有表明撤回竞购的原因，但假如复星增加出价至5.75欧元，则整体竞购价值将由5亿欧元升至5.61亿欧元。
复星国际为BHF Kleinwort Benson的现有最大股东。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)