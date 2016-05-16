复星医药子公司拟竞价收购印度制药公司Gland的96%股权

路透上海5月16日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司(600196.SS)(2196.HK)周一公告证实，近日全资子公司复星实业（香港）公司已向印度制药公司Gland Pharma Limited现有股东提交非约束性收购要约，拟参与竞购Gland约96%股权。

印度经济时报上周报导称，复星与美国制药公司百特（Baxter）(BAX.N)正一起竞购Gland公司，后者估值预计为11-12亿美元。2013年11月，美国知名私募基金KKR(KKR.N)向Gland投资1.91亿美元，获得其少数股权，当时Gland公司估值为6-6.5亿美元。

复星医药公告称，截止目前，本次交易仍处于非排他性竞标阶段，因涉及商业秘密和竞购程序的保密要求，包括复星实业对Gland约96%股权的竞价金额在内的竞标详细条款、目标公司具体运营及财务状况等尚无法披露。

公告指出，本次交易方案尚待Gland现有股东从包括复星在内的竞购参与方中选择并接受相关报价条件后、由各方进一步协商确定；同时，复星也将基于对Gland开展的尽职调查以及对其未来业务发展的全面评估，确定下一步竞购安排。

Gland是印度第一家获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的注射剂药品生产制造企业，目前主要通过共同开发、引进许可，为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等。

复星医药A股上周五收报18.64元人民币，过去一个月微跌0.79%。（完）