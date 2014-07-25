复星国际增持博纳影业股权至20.8% 看好中国电影产业

富达国际中国今推出首只私募基金 开外资资管公司先河
路透上海5月5日 - 全球知名资产管理公司富达国际周五宣布，公司旗下位于上海的外商独资私募基金公司今日推出其首只私募基金产品--富达中国债券1号私募基金，主要投资于国内债券市场，成为首家在中国推出私募证券投资基金产品的外资资产管理公司。
路透香港7月25日 - 中国最大的综合性民营企业--复星国际(0656.HK)称，集团增持博纳影业BONA.O股权至20.8%，因看好中国电影产业的未来发展。
复星国际在联交所一份声明中称，其持股80%之间接附属公司Fidelidade已于周四（24日）完成收购博纳约13.3%之股权，令其持股由7.5%升至20.8%。
是次由Fidelidade向博纳创始人于冬全资拥有的Skillgreat Limited，按每股11.8美元收购博纳416.6万股普通股股份，总购买价约4,916万美元。
复星国际表示，“本公司看好中国电影产业的未来发展。收购事项是本公司在全球电影及娱乐行业的另一战略立足点。”
公司并称，此伙伴关系将使复星国际及博纳的资源有效嫁接，从而紧抓国内电影产业的快速增长而带来具吸引力的机会，以及美国和中国之间在电影业合作方面出现的机会。
复星国际此前已与美国好莱坞的Studio 8公司签署投资协议，拟将好莱坞先进、成熟的电影制作经验及方法、电影理念及技术和完善的制作发行体系引入中国市场。
该股周四收报10.3港元，过去一个月累计升0.2%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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