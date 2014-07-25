复星国际增持博纳影业股权至20.8% 看好中国电影产业

路透香港7月25日 - 中国最大的综合性民营企业--复星国际(0656.HK)称，集团增持博纳影业BONA.O股权至20.8%，因看好中国电影产业的未来发展。

复星国际在联交所一份声明中称，其持股80%之间接附属公司Fidelidade已于周四（24日）完成收购博纳约13.3%之股权，令其持股由7.5%升至20.8%。

是次由Fidelidade向博纳创始人于冬全资拥有的Skillgreat Limited，按每股11.8美元收购博纳416.6万股普通股股份，总购买价约4,916万美元。

复星国际表示，“本公司看好中国电影产业的未来发展。收购事项是本公司在全球电影及娱乐行业的另一战略立足点。”

公司并称，此伙伴关系将使复星国际及博纳的资源有效嫁接，从而紧抓国内电影产业的快速增长而带来具吸引力的机会，以及美国和中国之间在电影业合作方面出现的机会。

复星国际此前已与美国好莱坞的Studio 8公司签署投资协议，拟将好莱坞先进、成熟的电影制作经验及方法、电影理念及技术和完善的制作发行体系引入中国市场。

该股周四收报10.3港元，过去一个月累计升0.2%。（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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