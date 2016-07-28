中国复星国际收购巴西基金公司谈判进入深入阶段--消息

路透圣保罗7月27日 - 一位熟悉情况的消息人士周三称，复星国际(0656.HK)收购巴西基金公司Rio Bravo Investimentos Ltda的谈判进入深入阶段。如果达成交易，将是复星国际在巴西的首个投资。

该消息人士没有详述交易的条款和时间表。由于交易未公开，该消息人士要求匿名。金融博客Brazil Journal周三率先报导上述谈判。

根据该博客，Rio Bravo的三个主要合伙人Gustavo Franco、Paulo Bylik及Mario Fleck将继续运营位于里约热内卢的该公司。Gustavo Franco曾担任过巴西央行总裁。

打给Rio Bravo一位媒体代表的电话没有被立即接听。路透在正常工作时间以外尝试联系复星国际在中国的媒体办公室，也未联系上。

Rio Bravo管理着大约100亿雷亚尔(30美元)的客户资金，这些资金分布在流动基金、房地产和私募股权投资中。复星国际管理着大约500亿美元资产。

复星国际由中国亿万富豪郭广昌创办，已发展成中国最大的综合性民营企业，麾下拥有从医药公司到法国旅游集团Club Med等各种资产。(完)