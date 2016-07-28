中国复星国际收购巴西基金公司谈判进入深入阶段--消息

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透圣保罗7月27日 - 一位熟悉情况的消息人士周三称，复星国际(0656.HK)收购巴西基金公司Rio Bravo Investimentos Ltda的谈判进入深入阶段。如果达成交易，将是复星国际在巴西的首个投资。
该消息人士没有详述交易的条款和时间表。由于交易未公开，该消息人士要求匿名。金融博客Brazil Journal周三率先报导上述谈判。
根据该博客，Rio Bravo的三个主要合伙人Gustavo Franco、Paulo Bylik及Mario Fleck将继续运营位于里约热内卢的该公司。Gustavo Franco曾担任过巴西央行总裁。
打给Rio Bravo一位媒体代表的电话没有被立即接听。路透在正常工作时间以外尝试联系复星国际在中国的媒体办公室，也未联系上。
Rio Bravo管理着大约100亿雷亚尔(30美元)的客户资金，这些资金分布在流动基金、房地产和私募股权投资中。复星国际管理着大约500亿美元资产。
复星国际由中国亿万富豪郭广昌创办，已发展成中国最大的综合性民营企业，麾下拥有从医药公司到法国旅游集团Club Med等各种资产。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。