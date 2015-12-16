德国金融监管局正评估复星国际收购Hauck一案--消息

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透法兰克福12月15日 - 熟知监管流程消息人士周二表示，德国金融监管局(Bafin)将花更多时间评估中国复星国际(0656.HK)对德国私营银行Hauck & Aufhaeuser的收购案。
该名人士表示，上周发生复星集团董事长郭广昌失联事件、造成复星国际股票暂停交易后，Bafin已经要求复星国际提出更多资料。
该公司稍后表示，郭广昌现正协助相关司法机关调查，该调查更大程度是侧重于个人事务。两名参与复星投资年会的人士向路透表示，郭广昌周一出席在上海召开的这场会议。
Bafin与复星国际周二皆拒绝置评。
复星国际与Hauck & Aufhaeuser于7月时宣布，前者将以多达2.1亿欧元(2.29亿美元)收购后者。
信用评等机构穆迪周二将复星国际评等展望调降至负向，称郭广昌涉入调查，公司能否解决偏高的短期债务再融资及投资资金取得的不确定升高。
另外两名熟知监管流程人士上周向路透表示，复星国际收购BHF Kleinwort BensonBHFKB.BR一案已经获得欧洲央行批准。
不过该案正遭遇法国银行业者Oddo & Cie提出更高的价钱竞购。(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。