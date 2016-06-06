复星国际买法国Compagnie des Alpes股权的谈判近尾声--报载

路透巴黎6月5日 - 法国世界报周末版报导指出，中国多元化经营集团复星国际(0656.HK)收购法国旅游休闲集团Compagnie des Alpes (CDAF.PA)10-15%股权的谈判已进入尾声。

Compagnie des Alpes专精的领域包括滑雪度假村、家庭游乐园及旅游景点。

报导指出，Compagnie des Alpes正寻找合作伙伴以强化资本，并加速国际业务发展；法国国营银行Caisse des Depots (CDC)持有Compagnie des Alpes股权的比重达39.54%。

Compagnie des Alpes执行长向法国世界报表示，“我们正和多个团体接触，并非只有来自中国方面的。正在进行多个深入商谈，我希望它们能够加速推进。”

报导引述未具名消息人士说法指出，在众多候选合作伙伴中，“复星国际的谈判最为深入。”

法国经济部长马克龙3月表示，CDC不会出售Compagnie des Alpes股权，且将保留控制权。(完)