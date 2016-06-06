复星国际买法国Compagnie des Alpes股权的谈判近尾声--报载

中国能源“十三五”规划目标2020年石油年产量约2亿吨 较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透巴黎6月5日 - 法国世界报周末版报导指出，中国多元化经营集团复星国际(0656.HK)收购法国旅游休闲集团Compagnie des Alpes (CDAF.PA)10-15%股权的谈判已进入尾声。
Compagnie des Alpes专精的领域包括滑雪度假村、家庭游乐园及旅游景点。
报导指出，Compagnie des Alpes正寻找合作伙伴以强化资本，并加速国际业务发展；法国国营银行Caisse des Depots (CDC)持有Compagnie des Alpes股权的比重达39.54%。
Compagnie des Alpes执行长向法国世界报表示，“我们正和多个团体接触，并非只有来自中国方面的。正在进行多个深入商谈，我希望它们能够加速推进。”
报导引述未具名消息人士说法指出，在众多候选合作伙伴中，“复星国际的谈判最为深入。”
法国经济部长马克龙3月表示，CDC不会出售Compagnie des Alpes股权，且将保留控制权。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
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路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。