法国监管机构宣布复星国际成功收购Club Med

路透巴黎2月11日 - 法国金融市场管理局(AMF)周三宣布，复星国际(0656.HK)牵头的财团对法国度假村运营商Club MediterraneeCMIP.PA的要约收购成功，收购结束时取得92.81%股份。

复星国际旗下Gaillon Invest II的出价为每股24.60欧元(合28美元)，2月9日结束收购；在意大利富豪Andrea Bonomi退出竞购后，复星国际成为唯一的竞购方。

Gaillon Invest主管Jiannong Qian表示，该消息为该公司长期以来面临的不确定性画上句号。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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