交易所两只复星债大跌 有报道称郭广昌失联

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月11日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司(600196.SS)和上海复星高科技集团发行的两只交易所债券周五早盘大跌，银行间市场复星系债券虽有价无市，但卖出收益率报价多较上日大涨，因此前有媒体报道复星集团董事长郭广昌失联。
北京时间11:15，复星医药发行的公司债11复星债报101.50元，跌1.80元，或1.74%，盘初曾一度大挫约3.2%，最低探至99.99元；而复星高科集团的10复星债跌幅更猛，报101.27元，跌3.38元，或3.23%；两只债的成交均剧烈放量，目前分别为1.5亿元和3.33亿元。
而10复星债为附投资人选择权债券，目前正处回售期，回售具体日期为12月10日-16日，行权日12月24日。
另有交易员透露，在银行间市场交易的中票15复星医药MTN001卖盘收益率报价从昨天的3.65%挂到了5.80%，但是暂无买盘。
据中金公司固收团队的统计显示，复星系存量债券涉及复星本部债券35亿元、控股子公司340亿元、参股子公司257.4亿，其中参股子公司只统计了作为前三大股东的子公司。
除了10复星债正在回售期外，14复星高科CP001也即将于12月26日到期兑付。
财新网周四晚间报道称，48岁的上海复星集团董事长郭广昌确已失联，目前尚不清楚是正接受调查还是协助调查。记者多次拨打他的电话，一直关机。
对于路透的问询，复星官方回应称，因涉及股价敏感信息，公司今天停牌。目前公司运营一切正常。
复星医药、上海钢联(300226.SZ)、豫园商城(600655.SS)、海南矿业(601969.SS)、南钢股份(600282.SS)周五在沪深证交所刊登信息称，今日开市起停牌。而复星国际(0656.HK)和复星医药H股(2196.HK)周五亦临时停牌，待刊载有内幕消息的公告发布。（完）
(发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。