复星高科称偿债能力未受董事长协查影响 债务偿付有保障

路透上海12月14日 - 上海复星高科技（集团）有限公司周一称，公司实际控制人、董事长郭广昌正协助相关司法机关调查，但公司偿债能力未受影响；公司制定了具体可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为待偿还债务融资工具本息的及时足额偿付提供保障。

复星高科在中国货币网发布的公告并称，将严格按照《非金融企业债务融资工具信息披露规则》，切实做好信息披露工作，在债务融资工具存续期内，对发生可能影响其偿债能力的重大事项时，及时向市场披露。

复星系公司发行的两只交易所债券--复星医药(600196.SS)发行的“11复星债”、复星高科发行“10复星债”上周五因董事长失联传闻大跌，但今日均有所反弹。银行间市场方面，复星高科发行的短期融资券“15复星高科CP001”成交收益率已由上周五的11%高点跌至6%。

复星高科并强调，郭广昌现在正协助相关司法机关调查，可以以适当方式参与公司重大决策。公司董事认为，这并未对复星集团财务或运营有任何重大不利影响，公司目前运营一切正常。此番表态与稍早复星系多家上市公司最新公告的内容一致。

复星旗下A股上市公司复星医药(600196.SS)、豫园商城(600655.SS)、上海钢联(300226.SZ)、海南矿业(601969.SS)和南钢股份(600282.SS)周一复牌后大跌后均缩减跌幅，海南矿业更是转为收升。因有消息称，郭广昌已结束协助调查，并有目击者确认，郭广昌出席周一在上海举行的公司内部工作年会。（完）

欲浏览详情，请点选 here