复星高科称偿债能力未受董事长协查影响 债务偿付有保障

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月14日 - 上海复星高科技（集团）有限公司周一称，公司实际控制人、董事长郭广昌正协助相关司法机关调查，但公司偿债能力未受影响；公司制定了具体可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为待偿还债务融资工具本息的及时足额偿付提供保障。
复星高科在中国货币网发布的公告并称，将严格按照《非金融企业债务融资工具信息披露规则》，切实做好信息披露工作，在债务融资工具存续期内，对发生可能影响其偿债能力的重大事项时，及时向市场披露。
复星系公司发行的两只交易所债券--复星医药(600196.SS)发行的“11复星债”、复星高科发行“10复星债”上周五因董事长失联传闻大跌，但今日均有所反弹。银行间市场方面，复星高科发行的短期融资券“15复星高科CP001”成交收益率已由上周五的11%高点跌至6%。
复星高科并强调，郭广昌现在正协助相关司法机关调查，可以以适当方式参与公司重大决策。公司董事认为，这并未对复星集团财务或运营有任何重大不利影响，公司目前运营一切正常。此番表态与稍早复星系多家上市公司最新公告的内容一致。
复星旗下A股上市公司复星医药(600196.SS)、豫园商城(600655.SS)、上海钢联(300226.SZ)、海南矿业(601969.SS)和南钢股份(600282.SS)周一复牌后大跌后均缩减跌幅，海南矿业更是转为收升。因有消息称，郭广昌已结束协助调查，并有目击者确认，郭广昌出席周一在上海举行的公司内部工作年会。（完）
欲浏览详情，请点选 here
(发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。