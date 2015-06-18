复星国际等公司展开磋商 拟入股德国私人银行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透法兰克福6月17日 - 德国私人银行Hauck & Aufhaeuser周三表示，多个战略投资者正在就收购该行股权展开磋商。
另有接近相关磋商的知情人士表示，中国控股集团公司复星国际(0656.HK)是参与收购磋商的有意买家之一。
“有几个有意入股Hauck & Aufhaeuser的买家，”该行发言人表示，但该发言人拒绝透露进一步细节。记者未能立即联系到复星国际发言人置评。
一名接近相关讨论的人士表示，该行与复星国际之间的谈判已进入深入阶段，买家有意收购逾50%的股权。
“中国对这个市场感兴趣，他们正在寻找推动投资的渠道，”这位人士表示。
Hauck & Aufhaeuser大概有70名股东。该行2013年管理约270亿欧元(303.6亿美元)资产。科威特主权财富基金曾持有该行相当大一部分股权，但2013年将其出脱。
复星国际已持有BHF Kleinwort BensonBHFKB.BR将近20%的股权，它是德国商业银行BHF的母公司。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。