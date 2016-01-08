复星国际拟增持德国时尚品牌TOM TAILOR股份至最多30%

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透香港1月8日 - 中国综合型投资企业--复星国际(0656.HK)周五称，拟增持其在德国时尚品牌TOM TAILOR控股公司(TTIGn.DE)的股份至25%以上，但不超过30%，并已经与一位私人卖方达成了股份购买协议。
复星在一份声明中称，该购股协议还需获得所有相关监管机构的批准，其中包括相关司法管辖地的反垄断批准。此前增持将有助于复星进一步巩固其在TOM TAILOR的长期稳定战略投资者身份。
复星集团总裁汪群斌表示，“很高兴看到TOM TAILOR的业务发展已经步入正轨，不仅立足于纺织服装市场，而且还在可持续性地发展。”
复星连同其管理的基金已经投资了多个知名消费品牌，例如著名的希腊零售集团Folli Follie、美国高端女性服饰品牌St. John，以及意大利高档男装Caruso。目前，消费以及消费升级已经成为复星投资的一大重点。
该股周五早盘升0.74%，报10.96港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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