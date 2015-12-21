复星董事长被查 公司债务备受关注

路透香港12月21日 - 银行人士及分析师称，如果中国政府扩大对复星集团董事长郭广昌的调查，该集团大积极的国际并购策略可能会遭遇减速。

该集团主要投资部门--复星国际主要运用举债方式积累了大约550亿美元的资产，从保险公司到法国度假胜地运营商Club Med等不一而足。其目标是建立一个全球商业帝国。

汤森路透数据显示，截至去年，该公司债务股本比达到2.1倍，相当于行业平均水平的六倍，凸显复星依赖外部融资来支撑扩张计划。

但分析师称，如果对郭广昌的调查深化，那么复星获得外部融资的难度可能加大。中国政府广泛打击企业贪腐行为，尤其是在金融领域，已经令投资者高度紧张。

“如果对郭广昌的调查扩大，将可能对复星的融资及尚待完成的并购活动带来负面影响，”标准普尔12月14日表示，并称不会立即对复星国际的评级产生影响。

复星发言人拒绝置评。

在被调查消息传出之时，复星旗下一个部门正在洽谈一笔7亿美元的信贷额度。银行人士称，该公司需要用这笔资金支持日常运营。

据知悉贷款情况的一银行人士称，目前债权人都变得越发谨慎，这是说明该公司可能会面临困境的迹象之一。

“目前我们对(该笔贷款)看法保守，必须要澄清郭广昌为什么要协助当局调查，”该银行人士说道。

继财新网报导称郭广昌确已失联，引发人们担忧该公司涉及政府打击反腐后，复星两周来一直占据新闻头条。

针对郭广昌失联事件，复星集团称，郭广昌协助调查“更多侧重于个人”，公司经营不会受到太多影响；公司公告并指出，复星集团董事会认为这并未对复星集团的财务或经营有任何重大不利影响，复星集团目前运营一切正常。

即便如此，投资者仍感到不安，复星股价在12月14日复牌后重挫约9%。银行人士亦称，一旦融资来源减少，复星背负的高债务额确实令人担忧。

银行人士称，今年迄今复星已经集资20亿美元，并计划在本月进行一项5-8亿美元的银行贷款，该项贷款独立于上述的7亿美元信贷额度。

穆迪估计，截至去年末复星尚有28亿美元的并购未付款项，而汤森路透数据显示截至6月末复星有150亿美元债款，高于目前公司132亿美元的市值。

汤森路透数据显示，复星明年有总价值11.6亿美元的债券到期。其中5月有3.09亿美元债券到期。

“复星正处于艰难状况，但银行可能还会继续支持，因为复星享有盛誉。他们的希望是此次危机很快过去，”香港一并购业务银行人士称。

澳新银行和法国巴黎银行是复星实业7亿美元贷款的牵头行和簿记行。而东亚银行、创兴银行、澳洲西太平洋银行则在高级联贷阶段以牵头行身份加入。复星国际5月时与22家银行签署了8亿美元三年期子弹式贷款，这些银行包括澳新银行、交通银行香港、东亚银行、中国建设银行香港、创兴银行、恒生银行、工银亚洲和其它内地和台资银行。(完)