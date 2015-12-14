复星旗下多家A股公司开盘大跌 郭广昌已返回参与公司年会

路透上海12月14日 - 在复星国际(0656.HK)董事长郭广昌失联并被公司证实协助调查后，复星旗下多家A股公司周一复牌后均告大跌。不过有消息称，郭广昌已结束协助调查，并有目击者确认，郭广昌出席周一在上海举行的公司内部工作年会。