复星旗下多家A股公司开盘大跌 郭广昌已返回参与公司年会

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月14日 - 在复星国际(0656.HK)董事长郭广昌失联并被公司证实协助调查后，复星旗下多家A股公司周一复牌后均告大跌。不过有消息称，郭广昌已结束协助调查，并有目击者确认，郭广昌出席周一在上海举行的公司内部工作年会。
复星医药(600196.SS)开盘跌6.74%；豫园商城(600655.SS)跌4.67%；上海钢联(300226.SZ)、海南矿业(601969.SS)和南钢股份(600282.SS)开盘分别跌5.34%、4.73%、5.35%。复星国际开盘则跌13.49%，复星医药H股(2196.HK)开盘跌13.05%。
不过据参加复星年会人士对路透表示，郭广昌周一已出席该工作年会。而财经网周一稍早报导称，复星董事长郭广昌已经结束协助司法机关的有关调查，平安返回家中。
复星集团周六电话会议称，郭广昌协助调查“更多侧重于个人”，公司经营不会受到太多影响；公司公告并指出，复星集团董事会认为这并未对复星集团的财务或经营有任何重大不利影响，复星集团目前运营一切正常。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。