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中国财经 | 2015年 12月 14日 星期一 09:49 BJT

复星旗下多家A股公司开盘大跌 郭广昌已返回参与公司年会

路透上海12月14日 - 在复星国际(0656.HK)董事长郭广昌失联并被公司证实协助调查后，复星旗下多家A股公司周一复牌后均告大跌。不过有消息称，郭广昌已结束协助调查，并有目击者确认，郭广昌出席周一在上海举行的公司内部工作年会。

复星医药(600196.SS)开盘跌6.74%；豫园商城(600655.SS)跌4.67%；上海钢联(300226.SZ)、海南矿业(601969.SS)和南钢股份(600282.SS)开盘分别跌5.34%、4.73%、5.35%。复星国际开盘则跌13.49%，复星医药H股(2196.HK)开盘跌13.05%。

不过据参加复星年会人士对路透表示，郭广昌周一已出席该工作年会。而财经网周一稍早报导称，复星董事长郭广昌已经结束协助司法机关的有关调查，平安返回家中。

复星集团周六电话会议称，郭广昌协助调查“更多侧重于个人”，公司经营不会受到太多影响；公司公告并指出，复星集团董事会认为这并未对复星集团的财务或经营有任何重大不利影响，复星集团目前运营一切正常。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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