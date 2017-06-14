中国复星国际加入收购有色宝石生产商Gemfields竞争行列

路透6月14日 - 中国复星国际(0656.HK)加入竞购有色宝石生产商Gemfields Plc(GEM.L)行列，开出2.25亿英镑的估值。Gemfields旗下拥有珠宝品牌法贝热(Fabergé)。

Gemfields已收到大股东Pallinghurst Resources(PGLJ.J)的买断收购出价。

复星国际指出，Gemfields在全球祖母绿及红宝石生产占有主导地位，并拥有一强劲消费品牌，具有持续发展顶尖宝石生产商的绝佳机会。

复星国际旗下的复星黄金表示，已提出以每股0.4085英镑收购Gemfields，与周二收盘价0.355英镑相比，溢价幅度为15.1%。

据称复星国际亦有意向澳洲最大能源零售商Origin (ORG.AX)收购油气资产，价值约15亿美元。(完)