中国复星国际加入收购有色宝石生产商Gemfields竞争行列

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透6月14日 - 中国复星国际(0656.HK)加入竞购有色宝石生产商Gemfields Plc(GEM.L)行列，开出2.25亿英镑的估值。Gemfields旗下拥有珠宝品牌法贝热(Fabergé)。
Gemfields已收到大股东Pallinghurst Resources(PGLJ.J)的买断收购出价。
复星国际指出，Gemfields在全球祖母绿及红宝石生产占有主导地位，并拥有一强劲消费品牌，具有持续发展顶尖宝石生产商的绝佳机会。
复星国际旗下的复星黄金表示，已提出以每股0.4085英镑收购Gemfields，与周二收盘价0.355英镑相比，溢价幅度为15.1%。
据称复星国际亦有意向澳洲最大能源零售商Origin (ORG.AX)收购油气资产，价值约15亿美元。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。