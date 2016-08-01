特写：复星医药为收购Gland Pharma筹集8亿美元一年期过渡贷款

路透香港8月1日 - 复星国际有限公司旗下上海复星医药(集团)将透过一年期过渡贷款筹资8亿美元，为以最多12.6亿美元收购印度Gland Pharma控制性股权提供融资。澳新银行(ANZ)和渣打为贷款提供行。

复星医药上周四宣布，已同意收购Gland约86.1%股权，具体仍有待监管批准。该收购交易是今年迄今印度境内最大的一笔收购案。美国私募股权公司KKR & Co和Gland Pharma创始人共同持有这家印度注射剂药品制造商96%的股权。

此次收购也是复星自从创始人郭广昌去年12月短暂失踪以来最大的一笔交易。郭广昌12月中旬在上海一次公司会议上露面，表明他之前是在协助中国当局调查。但是这一插曲令复星集团企业债务备受关注，打击了银行对复星放贷的信心。

其中一个受到波及的就是复星实业首次的三年期境外贷款，金额由原订目标7亿美元降至5亿美元。原始牵头行兼簿记行(MLAB)澳新银行及法国巴黎银行，在10月底为此案展开一般分销，回覆期限为12月中，到12月初时已获得银行业者热烈回应，但之后便传出复星董事长郭广昌失踪消息。

牵头行将回覆期限延后至1月底，最后在4月结束筹组，共有另外10家银行加入。上海复星担任贷款担保人，贷款最高综合收益为206.67个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码180个基点。

5月底时，标普调降复星集团评等展望，由稳定降至负面，强调由于近期的多项收购，复星债务将持续高企的疑虑。标普指出，短期内降低债务的可能性并不明朗，并警告复星的债务/未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)比由2014年的9.1倍，升至2015年时的16.8倍。

作为中国最大的一家民营综合企业，复星集团依然在开展收购，过去20年中该集团已在海外花费300亿美元，主要用于在欧洲和美国收购保险类和不动产类资产，以及对旅游集团地中海俱乐部(Club Med)和加拿大太阳马戏团(Cirque du Soleil)的投资。

今年7月份，复星集团完成了以6,000万美元收购英国足球俱乐部狼队(Wolverhampton Wanderers)的交易。对于该集团两年多前以23亿美元收购的保险公司Ironshore Inc，该集团将通过在美上市的方式予以剥离。

复星集团董事长郭广昌5月份时向路透表示，希望集团能成为保险、旅游和医疗保健方面的世界领军企业，同时又有削减债务的明晰计划。

郭广昌还表示，公司正努力尽早获得投资级评级，从而打消外界对其12月份时失联的担忧。他表示，已经过去半年时间，事情已经完全过去。并称情况现已恢复正常。(完)