独家：复星国际董事长称海外子公司Ironshore将尽快上市

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透北京6月28日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)董事长郭广昌周二表示，其海外子公司Ironshore今年将尽快上市，募资规模将由市场来决定。
他是在参加路透新闻人物活动前对路透做上述表述的。之后他并称，“今年更多的看一些欧洲，尤其是英国的机会，”并会关注发展中市场的机会，布局印度、俄罗斯和巴西市场。
“增加复星整个企业的流动性是我们的战略，”他说，公司计划分拆Ironshore上市，希望今年能够上市。
去年11月，复星国际完成美国保险商Ironshore剩余80%股权的收购，后者成为复星旗下全资子公司。（完）
(发稿 简森/张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。