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中国财经 | 2016年 6月 28日 星期二 16:49 BJT

独家：复星国际董事长称海外子公司Ironshore将尽快上市

路透北京6月28日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)董事长郭广昌周二表示，其海外子公司Ironshore今年将尽快上市，募资规模将由市场来决定。

他是在参加路透新闻人物活动前对路透做上述表述的。之后他并称，“今年更多的看一些欧洲，尤其是英国的机会，”并会关注发展中市场的机会，布局印度、俄罗斯和巴西市场。

“增加复星整个企业的流动性是我们的战略，”他说，公司计划分拆Ironshore上市，希望今年能够上市。

去年11月，复星国际完成美国保险商Ironshore剩余80%股权的收购，后者成为复星旗下全资子公司。（完）

(发稿 简森/张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)

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