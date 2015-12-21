复星医药旗下亚能生物拟在香港主板发行H股并上市

路透上海12月21日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司(600196.SS)(2196.HK)周一公告称，拟分拆旗下亚能生物技术（深圳）有限公司在香港联交所主板首次公开发行H股并上市，预计发行4,000万股股份（不含15%超额配售权），约占扩大后股本的25%。

公告称，若全部行使超额配售权，新发行股份数量达4,600万股，约占扩大后总股本的27.7%。

亚能生物计划本次H股募集资金用途主要为：扩大产能、产品研发、销售渠道建设及并购业务等，具体包括外购土地及生产厂房建设；分子诊断产品研发投入；扩张销售渠道；并购分子诊断相关业务及资产及补充运营资金。

亚能生物系复星医药旗下医学诊断与医疗器械板块控股子公司，从事体外诊断试剂的研发和生产，主要产品包括HPV基因分型检测试剂盒及地中海贫血基因检测试剂盒，主要用于宫颈癌和地中海贫血等疾病的早期筛查。

复星医药称，由于亚能生物与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性，亚能生物的境外上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响；另一方面，如果亚能生物境外上市成功获得独立融资平台，也有助于其他业务板块通过复星医药直接融资更好地获得发展。

复星医药A上周五收报23.99元人民币，过去一个月累计下跌5.1%。（完）