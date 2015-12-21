复星医药旗下亚能生物拟在香港主板发行H股并上市

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海12月21日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司(600196.SS)(2196.HK)周一公告称，拟分拆旗下亚能生物技术（深圳）有限公司在香港联交所主板首次公开发行H股并上市，预计发行4,000万股股份（不含15%超额配售权），约占扩大后股本的25%。
公告称，若全部行使超额配售权，新发行股份数量达4,600万股，约占扩大后总股本的27.7%。
亚能生物计划本次H股募集资金用途主要为：扩大产能、产品研发、销售渠道建设及并购业务等，具体包括外购土地及生产厂房建设；分子诊断产品研发投入；扩张销售渠道；并购分子诊断相关业务及资产及补充运营资金。
亚能生物系复星医药旗下医学诊断与医疗器械板块控股子公司，从事体外诊断试剂的研发和生产，主要产品包括HPV基因分型检测试剂盒及地中海贫血基因检测试剂盒，主要用于宫颈癌和地中海贫血等疾病的早期筛查。
复星医药称，由于亚能生物与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性，亚能生物的境外上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响；另一方面，如果亚能生物境外上市成功获得独立融资平台，也有助于其他业务板块通过复星医药直接融资更好地获得发展。
复星医药A上周五收报23.99元人民币，过去一个月累计下跌5.1%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)