复星医药拟分拆以色列孙公司Sisram赴港上市

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透上海7月1日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司(600196.SS)(2196.HK)周四晚公告称，拟分拆控股孙公司以色列Sisram赴港首次公开发行（IPO）并上市。
公告称，本次上市主体为Sisram或本次拟为分拆Sisram而新设的一家公司，发行规模不少于Sisram扩大后股本的25%，其中包括新股以及老股东可能出售的老股。此次，承销商将获得发行股数15%的超额配售权。
此次募集资金将用于技术研究及新产品开发，市场扩张及品牌推广，偿还Sisram的银行及股东或关联方贷款，补充Sisram运营资金，收购兼并等。
公告称，复星医药全资子公司Ample Up Limited及控股子公司Chindex Medical Limited间接持有Sisram共计约66.2%股份。Sisram持有Alam Lasers公司约95.3%股权，后者是Sisram主要业务和资产来源，主要从事医疗美容器械的设计、开发、生产及销售。
截止去年底，Sisram净资产为3,254.5万美元，去年公司实现营收1.1亿美元，净利796万美元。
2013年5月，复星医药子公司能悦公司、Chindex Medical及复星-保德信中国机会基金三家联手透过Sisram这家专为收购成立的主体，以2.22亿美元收购以色列医疗美容器械公司Alam Lasers公司约95.2%股权。其中三家收购方出资1.48亿美元，其余部分由Sisram通过银行贷款解决。
复星医药A股周四收报19.02元，过去一个月累计上涨2.04%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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