复星医药拟分拆以色列孙公司Sisram赴港上市

路透上海7月1日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司(600196.SS)(2196.HK)周四晚公告称，拟分拆控股孙公司以色列Sisram赴港首次公开发行（IPO）并上市。

公告称，本次上市主体为Sisram或本次拟为分拆Sisram而新设的一家公司，发行规模不少于Sisram扩大后股本的25%，其中包括新股以及老股东可能出售的老股。此次，承销商将获得发行股数15%的超额配售权。

此次募集资金将用于技术研究及新产品开发，市场扩张及品牌推广，偿还Sisram的银行及股东或关联方贷款，补充Sisram运营资金，收购兼并等。

公告称，复星医药全资子公司Ample Up Limited及控股子公司Chindex Medical Limited间接持有Sisram共计约66.2%股份。Sisram持有Alam Lasers公司约95.3%股权，后者是Sisram主要业务和资产来源，主要从事医疗美容器械的设计、开发、生产及销售。

截止去年底，Sisram净资产为3,254.5万美元，去年公司实现营收1.1亿美元，净利796万美元。

2013年5月，复星医药子公司能悦公司、Chindex Medical及复星-保德信中国机会基金三家联手透过Sisram这家专为收购成立的主体，以2.22亿美元收购以色列医疗美容器械公司Alam Lasers公司约95.2%股权。其中三家收购方出资1.48亿美元，其余部分由Sisram通过银行贷款解决。

复星医药A股周四收报19.02元，过去一个月累计上涨2.04%。（完）