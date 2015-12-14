复星集团称郭广昌协助调查更多侧重于个人 公司经营不会受影响

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月14日 - 针对复星集团董事长郭广昌失联事件，复星系多家上市公司最新公告指出，其共同实际控制人郭广昌现正协助相关司法机关调查，目前可以以适当方式参与复星集团重大事项之决策，公司股票将于今日复牌。
据财经网最新报导称，从多个渠道确认，复星董事长郭广昌已经结束协助司法机关的有关调查，平安返回家中，并有可能按惯例参加今天的复星内部的投资年会。
复星集团周六电话会议称，郭广昌协助调查“更多侧重于个人”，公司经营不会受到太多影响；公司公告并指出，复星集团董事会认为这并未对复星集团的财务或经营有任何重大不利影响，复星集团目前运营一切正常。
复星集团执行董事、副董事长兼CEO梁信军与执行董事兼总裁汪群出席全球电话会议。梁信军称，事情发生之后，复星与金融机构、评级机构以及投资者进行了沟通，“我们的战略和体系没有发生丝毫变化。”
对于公司股票，梁信军还表示，2004年至今，复星的净资产年复合增长率达到43.2%，增长主要来源于内涵式增长而非依靠融资完成；复星的财务安全性正逐年大幅度提高，截至今年6月30日，总资产负债率下降至50.7%，净资产负债率也逐年下降，目前已经降至63.5%。
此外，梁信军并希望投资者不要因为郭广昌的事情抛售公司股票，为了维护股价，公司可能会回购或者增持公司股票。
而12月14日，复星将召开全球投资峰会，这是复星每年的重要工作会议。梁信军表示，这次会议日程不会受到影响。
复星医药(600196.SS)、上海钢联(300226.SZ)、豫园商城(600655.SS)、海南矿业(601969.SS)、南钢股份(600282.SS)等旗下公司公告继上周五临时停牌后，均公告称，公司股票将于12月14日复牌。
在中国媒体报导复星集团董事长郭广昌失联后，与复星集团关联的多家上市公司上周五临时停牌，等待刊登澄清公告。而复星集团对路透表示，目前公司经营一切正常。（完）
(发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。