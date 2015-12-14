复星集团称郭广昌协助调查更多侧重于个人 公司经营不会受影响

路透上海12月14日 - 针对复星集团董事长郭广昌失联事件，复星系多家上市公司最新公告指出，其共同实际控制人郭广昌现正协助相关司法机关调查，目前可以以适当方式参与复星集团重大事项之决策，公司股票将于今日复牌。

据财经网最新报导称，从多个渠道确认，复星董事长郭广昌已经结束协助司法机关的有关调查，平安返回家中，并有可能按惯例参加今天的复星内部的投资年会。

复星集团周六电话会议称，郭广昌协助调查“更多侧重于个人”，公司经营不会受到太多影响；公司公告并指出，复星集团董事会认为这并未对复星集团的财务或经营有任何重大不利影响，复星集团目前运营一切正常。

复星集团执行董事、副董事长兼CEO梁信军与执行董事兼总裁汪群出席全球电话会议。梁信军称，事情发生之后，复星与金融机构、评级机构以及投资者进行了沟通，“我们的战略和体系没有发生丝毫变化。”

对于公司股票，梁信军还表示，2004年至今，复星的净资产年复合增长率达到43.2%，增长主要来源于内涵式增长而非依靠融资完成；复星的财务安全性正逐年大幅度提高，截至今年6月30日，总资产负债率下降至50.7%，净资产负债率也逐年下降，目前已经降至63.5%。

此外，梁信军并希望投资者不要因为郭广昌的事情抛售公司股票，为了维护股价，公司可能会回购或者增持公司股票。

而12月14日，复星将召开全球投资峰会，这是复星每年的重要工作会议。梁信军表示，这次会议日程不会受到影响。

复星医药(600196.SS)、上海钢联(300226.SZ)、豫园商城(600655.SS)、海南矿业(601969.SS)、南钢股份(600282.SS)等旗下公司公告继上周五临时停牌后，均公告称，公司股票将于12月14日复牌。

在中国媒体报导复星集团董事长郭广昌失联后，与复星集团关联的多家上市公司上周五临时停牌，等待刊登澄清公告。而复星集团对路透表示，目前公司经营一切正常。（完）