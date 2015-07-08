复星国际称将以2.1亿欧元收购德国私营银行H&A所有股权

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月8日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)周三宣布，将收购德国私营银行Hauck & Aufh?user Privatbankiers KGaA（H&A）所有普通股，最高购买价2.1亿欧元。
公司声明称，截至德国时间7月7日，该要约已获超过80%H&A注册无面值普通股之若干股东接纳，倘其余股东均接纳要约，则股份最高购买价为2.1亿欧元，相当于每股H&A股份682.5欧元。
复星国际表示，收购H&A将加强公司于欧洲提高金融服务的能力，向私人、企业及机构客户提供私人银行资产管理、金融市场及资金托管服务。
H&A为德国少数独立私营银行之一，拥有超过200年历史。其分为私人银行及资产管理、资产服务、金融市场服务及借贷业务多个业务分部。
复星国际周二收报14.04港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。