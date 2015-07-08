复星国际称将以2.1亿欧元收购德国私营银行H&A所有股权

路透香港7月8日 - 中国民营投资集团--复星国际(0656.HK)周三宣布，将收购德国私营银行Hauck & Aufh?user Privatbankiers KGaA（H&A）所有普通股，最高购买价2.1亿欧元。

公司声明称，截至德国时间7月7日，该要约已获超过80%H&A注册无面值普通股之若干股东接纳，倘其余股东均接纳要约，则股份最高购买价为2.1亿欧元，相当于每股H&A股份682.5欧元。

复星国际表示，收购H&A将加强公司于欧洲提高金融服务的能力，向私人、企业及机构客户提供私人银行资产管理、金融市场及资金托管服务。

H&A为德国少数独立私营银行之一，拥有超过200年历史。其分为私人银行及资产管理、资产服务、金融市场服务及借贷业务多个业务分部。

复星国际周二收报14.04港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。