复星国际入股全球安全电子支付企业Ingenico的中国业务

路透香港5月7日 - 全球安全电子支付企业Ingenico集团(INGC.PA)周四称，与中国大型综合型民营企业--复星国际(0656.HK)建立战略合作伙伴关系，并向复星管理的基金出售旗下中国业务约20%的股份，以加速在中国市场发展。

Ingenico拥有世界上最大的支付接收网络，在本地、国家与国际范围内提供安全的支付方案，包括店内、在线与移动方式。该公司于2008年收购福建联迪商用，从而进入中国市场，并已成为中国最大的供应商。

复星董事长郭广昌称，这是复星第一次涉足电子支付产业。联迪是中国金融POS（point-of-sale）的领军品牌，其产品和应用解决方案广泛运用于中国众多金融机构。

“我们希望通过此次合作将复星在金融服务和互联网领域的渠道资源与联迪有效嫁接，进一步强化复星综合金融能力的同时，帮助Ingenico集团加速在中国市场的发展。”他说。

Ingenico董事长兼CEO Philippe Lazare表示，该公司将携手复星共同探索在支付终端等领域更多发展机会，并深信此次合作将有助于Ingenico在中国支付领域取得核心地位。

Ingenico此前开展了多个除支付终端以外的项目，其中包括与全球通信解决方案提供商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)建立了合资公司--中兴尼科（ZIMPAY），致力于爲移动支付市场提供全方位的，整体的支付系统解决方案。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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