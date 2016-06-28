新闻人物：复星国际董事长称目前是介入大宗商品的好时机

路透北京6月28日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)董事长郭广昌周二表示，目前是介入大宗商品的好时机，未来公司还将加大石油产业的投资。

他在出席路透新闻人物活动期间表示，对于复星来说，房地产和石油是必须要投资的领域，“大宗商品现在是介入的好时机，石油这块我们是要加大的。”

他亦强调，今年公司要集中资源在优势产业上，例如大健康产业，今年将拓展大旅游和大健康产业的产业深度。

对于海外市场并购和投资，郭广昌还表示，“今年更多的看一些欧洲，尤其是英国的机会，”并会关注发展中市场的机会，布局印度、俄罗斯和巴西市场。

并购和投资意味着公司需要充沛的资金配合。他称，复星任何一块产业都会和资本市场有一个对接安排。公司整体战略之一就是将之前的非流动性资产变成流动性资产，公司旗下各个业务板块都会这么做。

“公司债务成本要降低，债务久期要适当延长，加大已有债务的流动性。”他补充道。（完）