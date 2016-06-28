新闻人物：复星国际董事长称目前是介入大宗商品的好时机

中国银监会将制定新设债转股机构试点管理办法 确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透北京6月28日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)董事长郭广昌周二表示，目前是介入大宗商品的好时机，未来公司还将加大石油产业的投资。
他在出席路透新闻人物活动期间表示，对于复星来说，房地产和石油是必须要投资的领域，“大宗商品现在是介入的好时机，石油这块我们是要加大的。”
他亦强调，今年公司要集中资源在优势产业上，例如大健康产业，今年将拓展大旅游和大健康产业的产业深度。
对于海外市场并购和投资，郭广昌还表示，“今年更多的看一些欧洲，尤其是英国的机会，”并会关注发展中市场的机会，布局印度、俄罗斯和巴西市场。
并购和投资意味着公司需要充沛的资金配合。他称，复星任何一块产业都会和资本市场有一个对接安排。公司整体战略之一就是将之前的非流动性资产变成流动性资产，公司旗下各个业务板块都会这么做。
“公司债务成本要降低，债务久期要适当延长，加大已有债务的流动性。”他补充道。（完）
(发稿 简森/张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。