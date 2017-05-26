复星国际有意竞购澳洲Origin旗下天然气资产 价值20亿澳元

路透墨尔本/新加坡5月26日 - 澳洲最大的能源零售商Origin(ORG.AX)计划剥离价值20亿澳元(15亿美元)的油气资产。消息人士称，已经吸引到至少五家潜在竞争者的兴趣，其中包括中国的复星国际(0656.HK)。

Origin在12月表示，将把规模较小的澳洲和新西兰天然气田资产打包，命名为Lattice Energy，今年通过首次公开发行(IPO)剥离，以帮助削减债券和提高收益。

但与对其中部分资产感兴趣的投资人接触之后，Origin首席执行官(CEO)Frank Calabria在3月表示，公司愿意考虑出售，这将是自2015年美国阿帕奇公司(APA.N)出售其澳洲资产以来，澳洲最大的油气资产交易。

据熟悉流程的消息人士透露，Origin已经在检验Lattice账目，竞标6月开始。可能要等到8月发布完财年业绩后，再行决定是将Lattice上市还是卖出。

加拿大皇家银行及花旗分析师对Lattice的估值分别为20亿和23亿澳元，估值包括债务在内，采取现金流量折现法。

在被问及该项业务有无可能斩获超过15亿澳元时，一位没有直接参与流程的银行人士称，“Origin已经将门槛架的相当高了，不妨看看哪家能迈过去。”

消息人士称，澳洲Beach Energy (BPT.AX)是其中一家意向方，有可能成为最终赢家，因为该公司是同类生产商中规模最大的一家。

但即便对市值12亿澳元的Beach来说，Lattice也是一个难以吞下的大块头。Lattice年产能约130万桶油当量，是Beach产量的两倍还多。

Beach对于竞标与否不予置评，但表示正在评估几项“非内生增长”机会。

上述银行人士称，复星国际在观望。该公司在2014年收购了澳洲的Roc Oil。(完)