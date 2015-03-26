复星国际未来将投资更多海外保险机构 聚焦健康和时尚业

路透上海3月26日 - 中国最大综合性民营企业复星国际(0656.HK)董事长郭广昌周四表示，当前欧美日的持续低利率环境使得当地保险机构的负债端总体上较为安全，未来数年复星还会更多以合理价格投资海外的强势保险机构，继续扩大复星旗下保险资产。

在公司2014年报中，郭广昌首次以致股东信的形式阐述管理层近期经营策略。对于未来投资方向，他指出，未来，复星将以健康、快乐时尚产品力为核心，通过与保险资金、地产开发能力的打通，将产品或服务落地，实现快速复制发展。

去年公司实现净利68.54亿元人民币，同比增长24.2%。公司分配预案为每股派发末期股息0.17元。

郭广昌指出，“受益于我们保险业务的快速发展，复星的调整后回报率差及调整后可使用资本同时也在不断扩大，调整后回报率差×调整后可使用资本的EVA增长盈利方式预计将成为复星未来增长的关键引擎。”

建立或收购保险公司给复星带来源源不断的可投资资金，例如通过收购葡萄牙保险（包括Fidelidade、Multicare及Cares三家保险公司）80%股权，使得复星增加了逾120亿欧元的可供投资资产。去年下半年，复星又收购了专注于特种险的Ironshore公司，以及拥有丰富劳工险业务经验的美国财险公司MIG。

他透露，未来复星除了继续收购保险机构外，而且投资方式还会创新，预计在不久的将来会投资保险分拆资产包（Run-Off）资产，更专注发挥复星投资优势。

在投资端，复星未来将更多地聚焦在健康和快乐时尚两大需求，并积极进行生态圈的深度布局和全球产业整合。比如围绕人类的健康需求，复星已从健康环境、健康饮食、健康生活方式、不健康后的干预、养老和健康金融服务等五方面系统进行生态圈布局，其中不健康的干预包括医药产业链（研发、生产、物流、批发、零售）及医疗（培训、医院）。

另外，复星的综合金融板块规模亦在迅速扩大。除了保险资产，去年复星收购了香港恒利证券，投资内地两家融资租赁公等。复星稍早宣布，复星联合旗下葡萄牙保险公司Fidelidade投资5,914万欧元，将在RHJ International SA（RHJI）RHJI.BR的持股由19.49%上升至28.61%。

RHJI全资持有德国规模最大的独立私人银行之一的BHF-BANK和英国在商人银行领域有深厚积累传承的私人银行Kleinwort Benson。

“保险+产业+蜂巢‘1+1+1’三方面优势融合，融汇全球资源，复星正在形成独特的商业竞争力和生态闭环。”他在致股东信中提到。

复星国际周四午后报13.06港元，跌2.68%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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