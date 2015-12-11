复星系多家A股公司临时停牌 复星人士称公司经营一切正常

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透上海12月11日 - 在中国媒体报道复星集团董事长郭广昌失联后，与复星集团关联的多家上市公司周五临时停牌，等待刊登澄清公告。而复星集团对路透表示，目前公司经营一切正常。
复星医药(600196.SS)、上海钢联(300226.SZ)、豫园商城(600655.SS)、海南矿业(601969.SS)、南钢股份(600282.SS)周五在沪深证交所刊登信息称，今日开市起停牌。而复星国际(0656.HK)和复星医药H股(2196.HK)周五亦临时停牌，待刊载有内幕消息的公告发布。
上海钢联称，公共传媒出现关于公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响。待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌。而其他公司的停牌理由相对简单：对相关事项需要进行核查。
对于路透的问询，复星官方回应称，因涉及股价敏感信息，公司今天停牌。目前公司运营一切正常。
财新网周四晚间报道称，48岁的上海复星集团董事长郭广昌确已失联，目前尚不清楚是正接受调查还是协助调查。记者多次拨打他的电话，一直关机。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。