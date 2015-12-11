复星系多家A股公司临时停牌 复星人士称公司经营一切正常

路透上海12月11日 - 在中国媒体报道复星集团董事长郭广昌失联后，与复星集团关联的多家上市公司周五临时停牌，等待刊登澄清公告。而复星集团对路透表示，目前公司经营一切正常。

复星医药(600196.SS)、上海钢联(300226.SZ)、豫园商城(600655.SS)、海南矿业(601969.SS)、南钢股份(600282.SS)周五在沪深证交所刊登信息称，今日开市起停牌。而复星国际(0656.HK)和复星医药H股(2196.HK)周五亦临时停牌，待刊载有内幕消息的公告发布。

上海钢联称，公共传媒出现关于公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响。待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌。而其他公司的停牌理由相对简单：对相关事项需要进行核查。

对于路透的问询，复星官方回应称，因涉及股价敏感信息，公司今天停牌。目前公司运营一切正常。

财新网周四晚间报道称，48岁的上海复星集团董事长郭广昌确已失联，目前尚不清楚是正接受调查还是协助调查。记者多次拨打他的电话，一直关机。（完）